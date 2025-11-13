Μεσίνα ενόψει Ολυμπιακού: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει»

Ο Ετόρε Μεσίνα στάθηκε στις πολλές απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του ενόψει του αυριανού ματς με τον Ολυμπιακό (14/11, 21:30) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στα προβλήματα που έχει η Αρμάνι Μιλάνο, ελπίζοντας στο αυριανό παιχνίδι να έχει έστω και την τελευταία στιγμή κάποιον από τους αμφίβολους.

Αρχικά, πάντως, ο Μεσίνα μίλησε για τον τραυματισμό του Έβανς: «Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μας στον Κίναν Έβανς. Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό που συνέβη σε έναν σπουδαίο παίκτη και έναν σπουδαίο άνθρωπο».

Και συνέχισε επί του αγωνιστικού: «Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το πιο σταθερό ρόστερ τα τελευταία χρόνια, παίζει με την καρδιά του, χρησιμοποιώντας μια άμυνα που μπορεί να είναι ασφυκτική κατά διαστήματα χάρη στην ικανότητα των γκαρντ να πιέζουν, ειδικά τους περιφερειακούς παίκτες.

Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτό το είδος πίεσης και να προσαρμοστούμε σε πολλαπλές αμυντικές επιλογές. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου δεν ξέρουμε ποιος θα μπορεί να παίξει. Με τόσους πολλούς παίκτες αβέβαιους, αύριο το πρωί θα καταλάβουμε ποιο ρόστερ μπορούμε να αναπτύξουμε».

