Ομπράντοβιτς ενόψει Βιλερμπάν: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Euroleague»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Παρτιζάν κόντρα στη Βιλερμπάν για την 11η αγωνιστική της Euroleague (14/11, 21:00) στάθηκε στις παγίδες που κρύβει το ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Στην Euroleague καμία ομάδα δεν μπορεί να υπολογίζει σε μια νίκη εκ των προτέρων. Η Bιλερμπάν είναι μια ομάδα που αλλάζει πολύ στην άμυνα, αλλάζοντας από το zone pressing σε διαφορετικά είδη ζώνης.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να παίξουμε σε transition και να μπούμε στην επίθεσή μας όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να μην τους αφήσουμε να βάλουν σε τάξη αυτό που έχουν συνηθίσει.

Τους λείπουν κάποιοι παίκτες, όπως ακριβώς και σε εμάς, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του αγώνα.

Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε όλα τα καλά πράγματα που δείξαμε στον αγώνα εναντίον της Μονακό και σε αυτόν».