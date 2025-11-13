Φοβερή ατυχία με Νίμπο στην Αρμάνι: Γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε το κεφάλι του - Εκτός με Ολυμπιακό

Τις υπηρεσίες του Τζος Νίμπο για έναν απίστευτο λόγο θα στερηθεί η Αρμάνι Μιλάνο. Ο ψηλός της ιταλικής ομάδας γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε το κεφάλι του, μετά το παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Εκτός από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Περισσότερο «νοσοκομείο» θυμίζει η Αρμάνι παρά ομάδα το τελευταίο διάστημα. Η Ιταλική ομάδα αγωνίστηκε με πολλές απουσίες στο ματς με την Βιλερμπάν για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με τους Σιλντς και Γκούντουριτς να μένουν εκτός.

Παράλληλα στον πάγκο δεν κάθισε ούτε ο Ετόρε Μεσίνα λόγω ίωσης, ενώ να θυμίσουμε ότι η Μιλάνο δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες ΛεΝτέι και Λορέντζο Μπράουν.

Μετά το παιχνίδι με την γαλλική ομάδα η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Τζος Νίμπο, ο οποίος τραυματίστηκε με έναν απίθανο τρόπο. Ο ψηλός της ιταλικής ομάδας γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Παρασκευής, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή και του Σέστινα.