Θωμάκος: «Είμαστε υποτιμημένη ομάδα, υπόδειγμα η οργάνωση του Περιστερίου»

Το Περιστέρι Βetsson επικράτησε με 53-101 της Κουταΐσι στη Γεωργία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου του FIBA Europe Cup και ο νεαρός γκαρντ της ελληνικής ομάδας, Αλέξανδρος Θωμάκος, «φιλοξενήθηκε» σto EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την πορεία του Περιστερίου στο FIBA Europe Cup: «Το mindset του Περιστερίου είναι πάντα η καλή εικόνα και οι νίκες. Η ομάδα είναι δυνατή και έχουμε ήδη τέσσερις νίκες. Η φετινή ομάδα έχει “χτιστεί” κυρίως στο κομμάτι της συμπεριφοράς, όλοι είναι θετικοί και τα πάμε πολύ καλά. Έπειτα, η Ευρώπη είναι μία καλή ευκαιρία να βρούμε ρυθμό».

Για τη συμμετοχή των νεαρών αθλητών στο Περιστέρι: «Εγώ είμαι πάντα έτοιμος να προσφέρω στην ανδρική ομάδα. Βλέπω το άθλημα επαγγελματικά. Η οργάνωση του Περιστερίου είναι υπόδειγμα για το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει οργάνωση από τις ακαδημίες μέχρι την ανδρική ομάδα με προσωπικό υψηλού επιπέδου και εμπειρίας. Είναι κάτι πολύ όμορφο, νιώθω πολύ καλά που με εμπιστεύεται ο κόουτς Ξανθόπουλος».

Για τη συνύπαρξη με τους ξένους παίκτες της ομάδας: «Είναι συγκεντρωμένοι σε οτιδήποτε κάνουν, επαγγελματίες με όλη τη σημασία της λέξης. Μας βοηθούν πολύ εμάς τους νεαρούς αθλητές, ειδικά ο Χάρις. Είναι τεράστια η διαφορά του ερασιτέχνη παίκτη με του επαγγελματία, προσεγγίζουν το μπάσκετ με τελειότητα».

Για την «ταμπέλα» της ομάδας: «Θα μας χαρακτήριζα ως μία υποτιμημένη ομάδα. Όλοι παίζουμε ο ένας για τον άλλον, αυτό το κλίμα έχει διαμορφώσει ο κόουτς Ξανθόπουλος. Αν ένας συμπαίκτης κάνει λάθος στο παρκέ, όλοι θα τον εμψυχώσουμε για να επανέλθει και θα συνεχίσουμε. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες αυτό που έχουμε ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Οι συμπαίκτες μου είναι ικανοί. Δεν καταλαβαίνω τα προηγούμενα σχόλια που υπήρχαν στο ξεκίνημα περί υποβιβασμού, παίρνουμε αυτό που μας αξίζει».

Για τον Βασίλη Ξανθόπουλο: «Πέρυσι που ήμασταν συμπαίκτες είχε το ρόλο του προπονητή κάπως. Είναι πολύπειρος και μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι σε καλή φόρμα ο κόουτς, αλλά δυστυχώς το έχει αφήσει. Αφήνει τη… δύσκολη δουλειά σε εμάς».