Χωρίς Μερκβιλάτζε ο Άρης Betsson

Χωρίς τον Άλεξ Μερκβιλάτζε συνεχίζει τις ομαδικές προπονήσεις ο Άρης Betsson.

Μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, οι κιτρινόμαυροι είχαν ρεπό την Τετάρτη και την ευκαιρία να αποφορτιστούν. Σήμερα, Πέμπτη ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (16/11, 18:15).

Στις προπονήσεις δεν συμμετέχει ο Άλεξ Μερκβιλάντζε, ο οποίος τραυματίστηκε στον αντίχειρα στο ματς με την Μπαχτσεσεχίρ και δεν πήρε μέρος στο ομαδικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ ένα μέρος του προγράμματος της ομάδας ακολούθησε σήμερα ο Γιώργος Γκιουζέλης, ο οποίος απουσίασε από τα δύο τελευταία ματς λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Τέλος, και δεδομένου ότι το δίμηνο συμβόλαιο του Μερβιλάτζε οδεύει προς το τέλος του, αναμένεται στα τέλη του Νοεμβρίου να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη.