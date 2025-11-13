Πήρε Ματ Ράιαν η Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC ενισχύθηκε στην γραμμή των ψηλών της, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να κάνει δικόν της τον Ματ Ράιαν, σε μια κίνηση με άρωμα NBA.

Σημαντική ενίσχυση στην φροντ-λαίν γραμμή της πραγματοποίησε η Ντουμπάι BC. H ομάδαα από τα ΗΑΕ έκανε δικό της τον Ματ Ράιαν, ο οποίος ανοίγει για πρώτη φορά το κεφάλαιο Ευρώπη στην ζωή του.

Ο 28χρονος φόργουορντ μετά από τέσσερις συνεχόμενες σεζόν στο ΝΒΑ θα περάσει για πρώτη φορά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 82 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Ράιν είχε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 9.4 λεπτά συμμετοχής.