Πήρε Ματ Ράιαν η Ντουμπάι BC

Σημαντική ενίσχυση στην φροντ-λαίν γραμμή της πραγματοποίησε η Ντουμπάι BC. H ομάδαα από τα ΗΑΕ έκανε δικό της τον Ματ Ράιαν, ο οποίος ανοίγει για πρώτη φορά το κεφάλαιο Ευρώπη στην ζωή του.
Ο 28χρονος φόργουορντ μετά από τέσσερις συνεχόμενες σεζόν στο ΝΒΑ θα περάσει για πρώτη φορά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 82 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Ράιν είχε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 9.4 λεπτά συμμετοχής.
Welcome to Dubai, Matt 🖤🤎🤍 pic.twitter.com/RUA8tcnLlJ— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 13, 2025