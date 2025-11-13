Επίσημο: Ο Τσάβι Πασκουάλ ξανά στην Μπαρτσελόνα

Μετά από εννιά χρόνια ο Τσάβι Πασκουάλ ανέλαβε ξανά τα κλειδιά της Μπαρτσελόνα.

«Η ιστορία συνεχίζεται...».

Με αυτό το μήνυμα η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επιστροφή του άλλοτε τεχνικού του Παναθηναϊκού στην Βαρκελώνη, για να αντικαταστήσει τον Χουάν Πεναρόγια.

Ο Τσάβι Πασκουάλ ανέλαβε ξανά τα ηνία των Καταλανών μετά από εννιά χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση της δεύτερης -και τελευταίας έως σήμερα- Ευρωλίγκα της ιστορίας της το 2010.

Ο Πασκουάλ θα πιάσει δουλειά από την προσεχή Δευτέρα, Γι' αυτό τον λόγο ο Όσκαρ Ορεγιάνα θα κοουτσάρει την ομάδα τόσο στο αυριανό (14/11) ματς με την Βίρτους για την Euroleague όσο και στο κυριακάτικο με την Μπασκόνια για τη Liga Endesa, αμφότερα εντός έδρας.

