Άρης Betsson: Προβάδισμα στον Στιούαρτ έναντι του Γκριν και η συνέχεια επαφών

Μεταγραφική «στροφή» επιχειρεί ο Άρης Betsson, με το όνομα του Ελάιζα Στιούαρτ να «παίζει» ψηλότερα από εκείνο του Έρικ Γκριν στην «κιτρινόμαυρη» λίστα.

Μπορεί ο δεύτερος να βρέθηκε στο στόχαστρο των ανθρώπων του Άρη Betsson τις προηγούμενες ημέρες, με στόχο την ενίσχυση στη θέση του γκαρντ, όμως οι τελευταίες συζητήσεις έδειξαν να «κολλάνε», καθώς δεν υπάρχει σημείο τομής με την ομάδα του στον Λίβανο, η οποία δεν συναινεί στην προοπτική να τον αφήσει ελεύθερο.

Με την περίπτωση του να μπαίνει στον «πάγο», οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν το βλέμμα τους στον Ελάιζα Στιούαρτ. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, ύψους 1.96μ., δεν αφήνει ασυγκίνητους τους Θεσσαλονικείς και ήδη οι πρώτες επαφές έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο ίδιος αγωνίζεται στο Ισραήλ με την φανέλα της Μπνέι Ερτζλίγια, έχοντας καταγράψει 19,5 πόντους, 3,5 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League, την ίδια ώρα που τα ποσοστά του στο τρίποντο αγγίζουν το 45%.

Ωστόσο, ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ισραηλινή ομάδα, η οποία αξιώνει buy out για να εμφανιστεί θετική σε ενδεχόμενη μετακίνηση του στον Άρη Betsson. Από την μεριά τους, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης συνεχίζει να αναζητάει τον παίκτη που θέλει ο Ίγκορ Μίλιτσιτς στην περιφέρεια, προκειμένου να διαφοροποιήσει τις καταστάσεις εντός ομάδας και να βελτιώσει το αγωνιστικό της πρόσωπο σε άμυνα και επίθεση.