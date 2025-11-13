Ηρακλής: Μηχανικός σήμερα στο Ιβανώφειο και εργασίες μετά το ατύχημα στην κερκίδα

Σε εργασίες αποκατάστασης του τμήματος της ξύλινης κερκίδας που αποκολλήθηκε χθες (12/11) κατά τη διάρκεια του χθεσινού (12/11) αγώνα κόντρα στην Σπάρτακ Πλέβεν, με αποτέλεσμα να βυθιστεί οπαδός, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί, σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα η ΚΑΕ Ηρακλής.

Όπως αναφέρει το ThessPost.gr, πηγές της «κυανόλευκης» ΚΑΕ δηλώνουν ότι αποτελεί προτεραιότητα να αποκατασταθεί η ζημιά και γι’αυτό τον λόγο ειδικός μηχανικός βρέθηκε το πρωί στο γήπεδο για να αποφανθεί ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν ώστε η κερκίδα να είναι έτοιμη για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου στις 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του Γηραιού επιβεβαιώνουν ότι το κομμάτι ξύλου που έπιασε από το παρκέ ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, προήλθε από το ταβάνι. Όπως τονίζουν, η ανακαίνιση του Ιβανώφειου που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι -ύψους άνω των 300.000 ευρώ- δεν περιλάμβανε την κερκίδα, η οποία είναι από τα πιο ιστορικά στοιχεία του «ξύλινου» σπιτιού της ομάδας.

«Έσπασε ένα κομμάτι της κερκίδας προς το τέλος του αγώνα, αλλά δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός. Υπήρξε μια κινητοποίηση. Για λίγο ‘’βυθίστηκε’’ μέσα ένας οπαδός, μπορεί να μπήκε το πόδι του μέσα στην τρύπα, αλλά δεν τραυματίστηκε, πήγαν οι υπόλοιποι και τον βγάλανε. Οι πυροσβέστες ήρθαν για να καλύψουν τον χώρο. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για να γίνει ό,τι είναι να γίνει, ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά», αναφέρουν σχετικά.

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Την ευθύνη την έχει ο μηχανικός που έχει αναλάβει την ανακαίνιση ή κατασκευή»

Η αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Αγκαθίδου, δηλώνει στο ΤhessPost.gr ότι «το περιστατικό έχει έρθει σε γνώση της Υπηρεσίας Επικίνδυνων Κατασκευών της Πολεοδομίας του δήμου Θεσσαλονίκης και ερευνάται αν υπάρχουν ενέργειες που είναι της αρμοδιότητάς της και αν μπορεί να επέμβει. Την ευθύνη για την οποιαδήποτε ανακαίνιση, κατασκευή, την έχει ο μηχανικός που την έχει αναλάβει, σύμφωνα με τη νομοθεσία».