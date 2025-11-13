«Ονειρικό» ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ και... must win με την Μπράουνσβαϊγκ

Με 10 νίκες στα 13 πρώτα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει «ονειρικό» ξεκίνημα σε Ελλάδα και Ευρώπη - Τι ψάχνει ο Δικέφαλος κόντρα στη Μπράουνσβαϊγκ.

Ο Δικέφαλος του Γιούρι Ζντοβτς «τρυπάει» το ταβάνι του στην αρχή της σεζόν, κάτι που δεν περίμενε ούτε ο Σλοβένος τεχνικός, που έβγαλε το... καπέλο του στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Παιδιά, ξέρω ότι είστε καλοί αλλά δεν ήξερα ότι είστε τόσο καλοί!».

«Παρελθόν» το δύσκολο πρόγραμμα, Ολυμπιακός και φουλ για 4άδα

Με ρεκόρ 5-1 στην Stoiximan GBL οι «ασπρόμαυροι» φιγουράρουν στη 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, ενώ έκτοτε έχουν περάσει από πολύ δύσκολες έδρες όπως του Προμηθέα, του Άρη και της ΑΕΚ.

Τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια στις έξι πρώτες αγωνιστικές -η μοναδική ομάδα με τόσα ματς μακριά από την έδρα της-, ενώ έχει το 2/2 στο PAOK Sports Arena απέναντι σε Ηρακλή και Περιστέρι.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (15-16/11) ο Δικέφαλος θα εκτίσει το... απαραίτητο ρεπό του, πριν υποδεχθεί σε ένα «άτυπο» ντέρμπι κορυφής τον Ολυμπιακό στις 23 του Νοέμβρη.

Το δύσκολο πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη φιλοξενία του Ολυμπιακού, με τα πέντε εναπομείναντα παιχνίδια του πρώτου γύρου να δίνουν βάσιμες ελπίδες στον ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει το πρώτο «μισό» στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα.

Εντός έδρας αποστολές με Κολοσσό και Πανιώνιο, ενώ θα ταξιδέψει σε Μαρούσι και Καρδίτσα, πριν ρίξει «αυλαία» στη Μύκονο στις αρχές του νέου έτους.

Must-win με Μπράουνσβαϊγκ, σενάρια πρόκρισης και στο... βάθος Μπιλμπάο

Αντίστοιχο «ασπρόμαυρο» ρεκόρ και στην Ευρώπη για τον 6ο όμιλο του FEC, όντας στο 4-1 με τη Μπράουνσβαϊγκ, την οποία υποδέχεται την Τετάρτη (19/11 20:15) για την πρωτιά, αλλά και την πρόκριση, καθώς πιθανή ήττα θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τον ΠΑΟΚ.

Οι «οριακές» νίκες με Άνβιλ αλλά κυρίως στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα, έχουν δυσκολέψει τις πιθανότητες πρόκρισης του Δικεφάλου ως καλύτερος δεύτερος, με τη νίκη απέναντι στους Γερμανούς να «λύνει» τον γρίφο και να στέλνει την ομάδα του Ζντοβτς σε... ρεβάνς απέναντι στη Μπιλμπάο.

Από τις δέκα ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση των δέκα ομίλων, θα προκριθούν οι έξι, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει διάφορα (δύσκολα) σενάρια σε περίπτωση ήττας από τους Γερμανούς.

Εφόσον οι Θεσσαλονικείς δεν τα καταφέρουν απέναντι στην ομάδα του Κώστα Παπάζογλου, θα τερματίσουν τον όμιλο στην 2η θέση με ρεκόρ 4-2 και στο... περίμενε ευχάριστων γεγονότων.

Οι περισσότερες ομάδες που βρίσκονται μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής στη 2η θέση έχουν ρεκόρ 3-2, με τις Πριεβίζντα, Σζομπαθέλι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Νέφτσι Μπακού, Μπόσνα και Τσιμπόνα να παίζουν τα... ρέστα τους την τελευταία αγωνιστική.

Η ομάδα του Ζντοβτς λοιπόν, ξαναλέμε σε περίπτωση ήττας από τη Μπράουνσβαϊγκ, θα περιμένει τρεις ήττες των έξι προαναφερθεισών ομάδων για να μην... μπλέξει σε σενάρια διαφοράς πόντων, στα οποία πιθανότατα υστερεί.