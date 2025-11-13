«Φρέναραν» τους Σπερς με Κάρι από τα παλιά οι Ουόριορς, τρομεροί Ρόκετς, λύγισαν Πέλικανς και Μάβερικς

Με τον Στεφ Κάρι να εμφανίζει τον παλιό καλό του εαυτό (44 πόντοι), οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς κατάφεραν να λυγίσουν τους Σπερς και να φύγουν με το διπλό από Σαν Αντόνιο (120-125).

Οι Ρόκετς έπαιξαν σαν μανιακοί για δύο περιόδους (80 πόντοι) και καθάρισαν τον αγώνα εναντίον των Ουίζαρντς με 135-112.

Στη Νέα Ορλεάνη οι «Πελεκάνοι» δεν μπόρεσαν στο τέλος να κοντράρουν τους Μπλέιζερς και γνώρισαν την ήττα με 127-117.

Οι αγώνες

Σαν Αντόνιο Σπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-125.

Οι Σπερς είχαν μια εύκολη πρώτη περίοδο εναντίον της παρέας του Στεφ Κάρι, αφού σημείωσαν 28 πόντους έναντι 14, όμως αυτό είχε αποτέλεσμα να χαλαρώσουν.

Κάτι που δεν έκαναν οι Ουόριορς με το 28-35 της δεύτερης περιόδου να μαρτυρά την επιθετική τους ανάκαμψη.

Το ίδιο συνέβη και μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια, καθώς σημείωσαν 43 πόντους και πήραν κεφάλι στο σκορ.

Οι Σπερς πάλεψαν, γύρισαν στον αγώνα, αλλά όταν ο Στεφ Κάρι έχει αποφασίσει να ελευθερώσει τον παλιό καλό του εαυτό, τα έβαλε με τους Ουεμπανιάμα και Καστλ και οι Ούριος πανηγύρισαν τη νίκη με 125-120.

Χιούστον Ρόκετς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 135-112

Με 81 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (40 στην πρώτη περίοδο και 41 στην δεύτερη) οι Ρόκετς πάγωσαν τους «Μάγους».

Ωστόσο οι Ουίζαρντς θέλησαν να αντιστρέψουν τους ρόλους και στο τρίτο δωδεκάλεπτο πέτυχαν εκείνοι 33 πόντους έναντι 22, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει την κατάσταση και οι Ρόκετς βγήκαν νικητές με 135 -112.

Νιού Ορλίν Πέλικανς - Πόρτλαντ Μπλέιζερς 117-125

Ο αγώνας από την αρχή μέχρι το τέλος είχε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι στο σκορ.

Καμία από τις δύο δεν έμοιαζε ικανή να ξεφύγει και να κρατήσει μια ικανοποιητική διαφορά, ώσπου οι Μπλέιζερς ανέβασμα στροφές και πήραν τη νίκη με 125-117 εκτός έδρας.

Ντάλας Μάβερικς - Φοίνιξ Σανς 123-114

Αμφότερες οι δύο ομάδες είχαν καλό ρυθμό από την αρχή, δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν η μία από την άλλη στο σκορ, όμως στο τέλος οι Σανς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 123-114.