Διπλό για τους Μάτζικ στην Νέα Υόρκη, περίπατος για τους Σέλτικς, «επτάψυχοι» οι Καβαλίερς

Οι Ορλάντο Μάτζικ είχαν μια εύκολη απόδραση από την έδρα των Νιού Γιορκ Νικς καθώς νίκησαν με 124-107.

Στην Βοστώνη οι Σέλτικς δεν συνάντησαν καμία απολύτως αντίσταση από τους Γκρίζλις και απόλαυσαν ένα εύκολο παιχνίδι νικώντας με 131-95.

Οι Καβαλίερς ταξίδεψαν στο Μαϊάμι παίζοντας ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με τους Χιτ το οποίο ανέδειξε νικητές τους πρώτους με το τελικό σκορ να γράφει 116-130.

Οι αγώνες

Νιού Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ 107-124

Καλύτεροι από τα πρώτα κιόλας λεπτά εμφανίστηκαν στο παρκέ οι Μάτζικ, περιορίζοντας επιθετικά τον αντίπαλο τους.

Οι Νικς συνήλθαν στην τρίτη περίοδο, όμως όσο οι Μάτζικ σκόραραν, κρατούσαν την διαφορά που ήθελαν για να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και λίγο πριν την λήξη έτρεξαν ακόμη περισσότερο, βλέποντας το τελικό σκορ να είναι υπέρ τους με 124-107.

Μπόστον Σέλτικς - Μέμφις Γκρίζλις 131-95

Οι Σέλτικς είχαν από το ξεκίνημα τον σωστό ρυθμό και το κράτησαν μέχρι και το ημίχρονο (67-46) περιορίζοντας τους Γκρίζλις στην άμυνα.

Με το ίδιο σκεπτικό επέστρεψαν από τα αποδυτήρια, αφού δεν έδωσαν χώρο στον αντίπαλο και δεν τον άφησαν να βρει ρυθμό. Κάτι που τους βοήθησε να φτάσουν στη νίκη με 131-95.

Μαϊάμι Χιτ - Κλίβελαντ Καβαλίερς 116-130

Παρά το πολύ καλό ξεκίνημα των Χιτ, οι Καβαλίερς σιγά - σιγά επέστρεφαν και χαλούσαν το μυαλό του Μαϊάμι, και τελικά κατάφεραν να βάλουν στοπ στον αντίπαλο.

Η τέταρτη περίοδος ήταν εκείνη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αφού οι 39 πόντοι των Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Χιτ που ηττήθηκαν στην έδρα τους με το 130-116.