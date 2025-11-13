Ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη, χαμόγελα στο Ντιτρόιτ

Οι Μιλγουόκι Μπακς έπαιξαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και γνώρισαν την ήττα με 111-100 από τους Χόρνετς.

Στο Ντιτρόιτ, οι Μπουλς τα βρήκαν σκούρα οι και δεν κατάφεραν να φύγουν νικητές, αφού ο αγώνας έληξε υπέρ των Πίστονς με 124-113.

Οι αγώνες

Σάρλοτ Χόρνετς - Μιλγουόκι Μπακς 111-100

Οι Χόρνετς μπήκαν από την πρώτη στιγμή καλύτερα στο παιχνίδι, δεν άφησαν τους Μπακς να πάρουν προβάδισμα σε όλο το πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 59-50.

Ίδιο μοτίβο υπήρξε και με την έναρξη του τρίτου δωδεκαλέπτου, με τα «Ελάφια» να παλεύουν να μαζέψουν την διαφορά, αλλά στην τέταρτη περίοδο οι «Σφίγγες» παρέμειναν το ίδιο εύστοχοι και πήραν τη νίκη με 111-100.

Ντιτρόιτ Πίστονς - Σικάγο Μπουλς 124-113

Οι Πίστονς έκαναν μια πολύ καλή πρώτη περίοδο σημειώνοντας 35 πόντους, ενώ παράλληλα περιόρισαν τους Μπουλς στους 23. Παρόμοια εξελίχθηκε και το δεύτερο δωδεκάλεπτο με το σκορ του ημιχρόνου να είναι στο 68-52.

Στην τρίτη περίοδο το Σικάγο ανέκαμψε και έβαλε δύσκολα στον αντίπαλο του, κάτι που έκανε καθόλη την διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά προς το τέλος οι Πίστονς αποφάσισαν να καθαρίσουν τον αγώνα και πήραν τη νίκη με 124-113.