Μπράουν: «Ξέρω ότι η ΑΕΚ έχει απίθανους οπαδούς»

Μέσα σε κλίμα χαράς από τη νίκη επί της Ρίγα, η ΑΕΚ φρόντισε να δώσει ακόμη έναν λόγο στους φίλους της να χαμογελούν.

Το βράδυ της Τετάρτης (12/11) ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν, του 24χρονου Αμερικανού φόργουορντ με εμπειρία 70 αγώνων στο ΝΒΑ, ο οποίος θα φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Μπράουν, γνωστός για τον αθλητισμό και το εντυπωσιακό του παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, έστειλε ήδη το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της «Ένωσης»:

«Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι να παίξω στην ΑΕΚ. Ξέρω ότι έχει απίθανους οπαδούς και ανυπομονώ να τους προσφέρω όμορφες στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά.