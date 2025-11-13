Φουρνιέ: «Ήταν σπαρακτική στιγμή ο τραυματισμός του Έβανς»

Ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις Κάουνας αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Έβανς, τονίζοντας πως ήταν «σπαρακτική στιγμή».

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Προσεύχομαι για τον Έβανς. Ήταν σπαρακτική στιγμή. Ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο. Σχετικά με το ματς, ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Παίξαμε σκληρά, παίξαμε μαζί. Ταϊστήκαμε από την ενέργεια από την άμυνα, ήμασταν πειθαρχημένοι. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, ήμασταν καλοί σε όλα.

Ήμασταν physical, πηγαίναμε στην μπάλα, αμυνθήκαμε στο ζωγραφιστό. Δεν πήραμε πολλά αμυντικά ριμπάουντ. Πέρα από αυτό, τα πήγαμε πολύ καλά στην άμυνα.

Θα ξεκουραστούμε απόψε. Θα προπονηθούμε αύριο, θα δούμε φιλμ. Θα πάμε στο Μιλάνο και θα ετοιμαστούμε για μάχη».