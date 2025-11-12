Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης στην ατυχία, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην ατυχία που έχει η ομάδα του σημειώνοτας πως δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης, τονίζοντας πως όλοι είναι στεναχωρημένοι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, τους φίλους μας, πολύ σημαντική νίκη για εμάς προφανώς. Νομίζω ήμασταν συμπαγής ειδικά στην άμυνα. Αν αφήσουμε εκτός το αμυντικό ριμπάουντ και την προσπάθειά μας σε αυτό. Αλλά σκοράραμε 95 πόντους απέναντι στην καλύτερη άμυνα, χωρίς κάποιο τρομερό ποσοστό στο τρίποντο. Και αυτό δείχνει και τις δυνατότητές μας. Για εμάς το επόμενο παιχνίδι έχει την ίδια σημαντικότητα με το σημερινό, συγχαρητήρια στη Ζάλγκιρις».

Για το πώς διαχειρίζεται μια ομάδα όλο αυτό με τον Έβανς: «Δεν υπάρχει μια μονάδα μέτρησης στην ατυχία, όλα είναι στη ζωή. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, δεν μπορούμε να χαρούμε τη νίκη μας, μας επηρεάζει βαθύτατα. Δεν υπάρχουν περισσότερα λόγια, η ζωή προχωράει. Θα κοιτάξουμε το τελικό πόρισμα, φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός. Παραδέχομαι ότι «πάγωσε» η ατμόσφαιρα, συναισθηματικά μας πειράζει πολύ, είμαστε στεναχωρημένοι».