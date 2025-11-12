Λι: «Δύσκολο να βλέπουμε τον Έβανς να πέφτει»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού ενάντια στην Ζαλγκίρις Κάουνας ο Σέιμπεν Λι μίλησε για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, τον αγώνα αλλά και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για τον τραυματισμό του Έβανς: «Ήταν δύσκολο να τον βλέπουμε να πέφτει κάτω. Τον είδαμε στην αποθεραπεία κάθε μέρα, να παλεύει για να βρεθεί σε αυτό το σημείο. Προσευχόμαστε για αυτόν. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Ελπίζω να είναι καλά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Η ενέργεια ήταν υπέροχη, οι οπαδοί ήταν χαρούμενοι που επέστρεψαν και ήταν δύσκολο. Αλλά οι οπαδοί ήταν εξαιρετικοί, η ενέργεια ήταν τρομερή. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Ειδικά μετά από κάτι τέτοιο είναι δύσκολο.

Είναι δύσκολο να το βλέπεις. Ειδικά όταν το ζεις καθημερινά, όταν προπονείται, όταν ετοιμάζεται να επιστρέψει. Ταξιδεύαμε και αυτός έκανε προπονήσεις. Όταν περνάς κάτι μόνος σου, ειδικά όταν έχει ξαναγίνει, είναι απογοητευτικό. Δείχνει το ποιος είναι ως άνθρωπος το ότι συνέχισε να κάνει αυτά τα πράγματα κάθε μέρα και να έχει το κίνητρο. Δουλεύει σκληρά και είναι δύσκολο να το βλέπεις».

Για τον αγώνα: «Αρχίζουμε να είμαστε ο εαυτός μας, να βλέπουμε τι λειτουργεί για εμάς. Ο κόουτς δίνει έμφαση στην άμυνα. Προσπάθησα να επηρεάσω το ματς μέσω της άμυνας. Αυτό μας βοηθάει. Όταν ξεκινάμε στην επίθεση όπως στην πρώτη περίοδο, συνήθως είναι καλή βραδιά για εμάς. Ο Ντόρσεϊ μας βοήθησε στην επίθεση και μας έδωσε ρυθμό στην αρχή».

Για τον Ντόρσεϊ: «Μπορεί να σκοράρει με πολλούς τρόπους. Όταν τα πάει καλά, τα πάει και η ομάδα καλά. Το να έχεις ακόμα μια επιθετική απειλή βοηθάει πολύ. Είμαι χαρούμενος που δείχνει τις ικανότητές του και επηρεάζει το ματς».

Για την εμφάνισή του: «Προσπαθώ να είμαι έτοιμος κάθε φορά που με καλούν. Να κάνω ό,τι μου ζητάει ο κόουτς. Να επηρεάζω θετικά το ματς. Είναι δύσκολο. Προσπαθώ να είμαι έτοιμος όποτε με καλούν».