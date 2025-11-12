Η Ζαλγκίρις και οι ομάδες της Euroleague στο πλευρό του Έβανς (pics)

Ο Κίναν Έβανς σόκαρε το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τον νέο του τραυματισμό, που έδειξε μέσα από τις αντιδράσεις του σοβαρός.

Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε ένα ματς στην Ελλάδα και πρόλαβε να μπει για 2 λεπτά κόντρα στη Ζαλγκίρις προτού τραυματιστεί στο αριστερό πόδι σε μια ανύποπτη φάση και έπειτα αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η Ζαλγκίρις, η πρώην ομάδα του, ήταν από τις πρώτες που έστειλε τις ευχές της, γράφοντας: «Μείνε δυνατός Κίναν». Και ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Αμερικανό γκαρντ και η Μονακό με τη σειρά της σημείωσε: «Αξίζει πολλά και καλύτερα Κίναν. Όλη η Μονακό είναι δίπλα σου και εύχονται ταχεία και ομαλή ανάρρωση. Μείνε δυνατός».

Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025

You deserve so much better, Keenan ❤️‍🩹



The entire Roca Team is behind you and wishing you a smooth & speedy recovery. Stay strong fighter – everyone has your back 🙏 pic.twitter.com/UpFkV8cTZH — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) November 12, 2025