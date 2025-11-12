Μασιούλις: «Δεν μας βγήκε τίποτα - Είμαστε στο πλευρό του Έβανς»

Ο Τόμας Μασιούλις σε δηλώσεις του στην συνέντευξη του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως δεν βγήκε τίποτα από την αρχή στην ομάδα του, ενώ στάθηκε και στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έπαιξαν καλύτερα από εμάς από το πρώτο δεκάλεπτο. Ότι είχαμε σχεδιάσει αμυντικά δεν βγήκε, η πρώτη περίοδος, ολοκληρώθηκε με 28-14, εμείς παλέψαμε αλλά δεν μας βγήκε τίποτα»

Για το αν σταμάτησε ο χρόνος στο παιχνίδι με τον τραυματισμό του Έβανς: «Για όλους είναι πολύ δύσκολο, καθώς ξέρουμε πόσο καλό παιδί είναι ο Έβανς. Ήταν μέρος της Ζαλγκίρις, είχε τραυματισμό και σε εμάς και στο πρώτο του παιχνίδι στην Euroleague τραυματίστηκε. Όλοι είμαστε στο πλευρό του. Πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη»