Πανόραμα Euroleague: «Έπιασε» την Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός - Λύγισε την Μπάγερν η Μπαρτσελόνα και ανεβαίνει

Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στο 7-3 μετά το 95-78 επί των Λιθουανών. Η Αρμάνι βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Βιλερμπάν, αλλά στο τέλος κατάφερε να βρει λύσεις και να πανηγυρίσει τη νίκη, ανεβαίνοντας στο 3-7.
Τα αποτελέσματα
Τρίτη 11/11
Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86
Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
Παρτιζάν - Μονακό 78-76
Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89
Παρί - Παναθηναϊκός 95-101
Τετάρτη 12/11
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78
Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 74-75
Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν 80-72
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
Ζαλγκίρις 7-3
Ερυθρός Αστέρας 7-3
Ολυμπιακός 7-3
Μονακό 6-4
Βαλένθια 6-4
Παναθηναϊκός 6-4
Μπαρτσελόνα 6-4
Μπάγερν Μονάχου 5-5
Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
Φενέρμπαχτσε 5-5
Βίρτους Μπολόνια 5-5
Αρμάνι Μιλάνο 5-5
Παρί 4-6
Ντουμπάι 4-6
Παρτιζάν 4-6
Αναντολού Εφές 3-7
Μπασκόνια 3-7
Βιλερμπάν 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Επόμενη αγωνιστική
Πέμπτη 13/11
Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 21:00
Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:00
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 21:45
Παρί - Βαλένθια 21:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 22:00
Παρασκευή 14/11
Ντουμπάι - Ζαλγκίρις 18:00
Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου 19:00
Βιλερμπάν - Παρτιζάν 21:00
Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 21:30
Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός 21:30