Πανόραμα Euroleague: «Έπιασε» την Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός - Λύγισε την Μπάγερν η Μπαρτσελόνα και ανεβαίνει

Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική της Euroleague μετά και τους αγώνες της Τετάρτης, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη επί της Ζαλγκίρις, την στιγμή που η Μπαρτσελόνα έφευγε με το διπλό από το Μόναχο.

Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στο 7-3 μετά το 95-78 επί των Λιθουανών. Η Αρμάνι βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Βιλερμπάν, αλλά στο τέλος κατάφερε να βρει λύσεις και να πανηγυρίσει τη νίκη, ανεβαίνοντας στο 3-7. Τα αποτελέσματα Τρίτη 11/11 Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86 Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 114-89 Παρτιζάν - Μονακό 78-76 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76 Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89 Παρί - Παναθηναϊκός 95-101 Τετάρτη 12/11 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 74-75 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν 80-72 Η βαθμολογία Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2 Ζαλγκίρις 7-3 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Μονακό 6-4 Βαλένθια 6-4 Παναθηναϊκός 6-4 Μπαρτσελόνα 6-4 Μπάγερν Μονάχου 5-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-5 Φενέρμπαχτσε 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Αρμάνι Μιλάνο 5-5 Παρί 4-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτιζάν 4-6 Αναντολού Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Βιλερμπάν 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Επόμενη αγωνιστική Πέμπτη 13/11 Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 21:00 Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 21:45 Παρί - Βαλένθια 21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 22:00 Παρασκευή 14/11 Ντουμπάι - Ζαλγκίρις 18:00 Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου 19:00 Βιλερμπάν - Παρτιζάν 21:00 Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός 21:30