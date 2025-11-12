MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πανόραμα Euroleague: «Έπιασε» την Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός - Λύγισε την Μπάγερν η Μπαρτσελόνα και ανεβαίνει

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική της Euroleague μετά και τους αγώνες της Τετάρτης, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη επί της Ζαλγκίρις, την στιγμή που η Μπαρτσελόνα έφευγε με το διπλό από το Μόναχο.

Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στο 7-3 μετά το 95-78 επί των Λιθουανών. Η Αρμάνι βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Βιλερμπάν, αλλά στο τέλος κατάφερε να βρει λύσεις και να πανηγυρίσει τη νίκη, ανεβαίνοντας στο 3-7.

 

Τα αποτελέσματα 

 

Τρίτη 11/11

Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 114-89

Παρτιζάν - Μονακό 78-76

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89

Παρί - Παναθηναϊκός 95-101

Τετάρτη 12/11

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 74-75

Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν 80-72

 

Η βαθμολογία 

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2

Ζαλγκίρις 7-3

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Ολυμπιακός 7-3

Μονακό 6-4

Βαλένθια 6-4

Παναθηναϊκός 6-4

Μπαρτσελόνα 6-4

Μπάγερν Μονάχου 5-5

Ρεάλ Μαδρίτης 5-5

Φενέρμπαχτσε 5-5

Βίρτους Μπολόνια 5-5

Αρμάνι Μιλάνο 5-5

Παρί 4-6

Ντουμπάι 4-6

Παρτιζάν 4-6

Αναντολού Εφές 3-7

Μπασκόνια 3-7

Βιλερμπάν 3-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

 

Επόμενη αγωνιστική 

Πέμπτη 13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 21:00

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 21:45

Παρί - Βαλένθια 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 22:00

Παρασκευή 14/11

Ντουμπάι - Ζαλγκίρις 18:00

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου 19:00

Βιλερμπάν - Παρτιζάν 21:00

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 21:30

Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός 21:30

 

Πανόραμα Euroleague: «Έπιασε» την Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός - Λύγισε την Μπάγερν η Μπαρτσελόνα και ανεβαίνει