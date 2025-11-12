Η Αρμάνι δεν είχε εύκολο παιχνίδι εναντίον της Βιλερμπάν, η οποία επέστρεφε συνεχώς, όμως στο τέλος οι Ιταλοί χαμογέλασαν και πήραν τη νίκη με 80-72.

Η Βιλερμπάν πάλεψε το παιχνίδι για τρεις περίοδους, όμως όταν η Αρμάνι αποφάσισε να ανεβάσει στροφές κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της.

Από πλευράς Αρμάνι, ο Μπρουκς ήταν καθοριστικός καθώς σημείωσε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Για την Βιλερμπάν ο Γουότσον ήταν ο καλύτερος της παίκτης έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο αγώνας

Με διάθεση να τρέξει στην επίθεση ξεκίνησε η Αρμάνι τον αγώνα, αφήνοντας την Βιλερμπάν πίσω με double score (18-9), πριν εκείνη ανακάμψει και σημειώσει 23 πόντους στην δεύτερη περίοδο.

Ωστόσο η διαφορά που είχαν αποκτήσει οι Μιλανέζοι σε συνδιασμό με τους 22 πόντους που πέτυχαν τους οδήγησαν στην ανάπαυλα στο +8 (40-32).

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι Γάλλοι κατάφεραν να περιορίσουν την Αρμάνι στην επίθεση, την κράτησαν στους 16 πόντους έναντι 19 που πέτυχαν και ψαλίδισαν την διαφορά πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί η Αρμάνι ανέβασε στροφές, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στην επίθεση, και παρότι η Βιλερμπάν πάλεψε να επιστρέψει στα τελευταία λεπτά, τελικώς πήρε την νίκη με το 80-72.

Δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ