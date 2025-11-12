Κριτική Ολυμπιακού: 30άρα ο Ντόρσεϊ, MVP o Mιλουτίνοφ

Στη σκιά του νέου τραυματισμού του Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τη Ζαλγκίρις Κάουνας (95-78) με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να ξεχωρίζουν επιθετικά.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: 8

Θετική η συνεισφορά του σε όλο το παιχνίδι. Είχε 4 πόντους και 3 ασίστ σε 12' στο πρώτο ημίχρονο, συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στη συνέχεια τελειώνοντας το ματς με 9 πόντους και 4 ασίστ.

Κίναν Έβανς: -

Έπαιξε μόλις 2', τραυματίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

Σέιμπεν Λι: 8

Στα 6' που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο ήταν κομβικός, προσφέροντας 7 πόντους, αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου στη συνέχεια.

Εβάν Φουρνιέ: 5

Παρότι πήρε αρκετό χρόνο στο παρκέ και σε ένα εύκολο, όπως εξελίχθηκε παιχνίδι, έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό. Σκόραρε 5 πόντους, έκανε δύο λάθη και τέσσερα φάουλ και δεν φάνηκε μέσα στο ματς.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: 9

«Καυτός» στο ξεκίνημα, έβαλε 12 πόντους μέσα σε 5 λεπτά, έκλεισε το ημίχρονο στους 15. Συνέχισε να... βομβαρδίζει το λιθουανικό καλάθι φτάνοντας τελικά τους 30 πόντους με 6/9 δίποντα και 5/9 τρίποντα για να κάνει ένα από τα καλύτερα φετινά του παιχνίδια.

Κώστας Παπανικολάου: -

Έπαιξε μόλις 5' και δεν μπορεί να κριθεί.

Τάισον Ουόρντ: 6

Στα 18' που πάτησε στο παρκέ του ΣΕΦ έδωσε 4 πόντους, πήρε ισάριθμα ριμπάουντ, αλλά γενικότερα δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει, χωρίς όμως να είναι αρνητικό παράγοντας.

Σακίλ ΜακΚίσικ: 5

Έδωσε τη γνωστή του ενέργεια, δεν ήταν όμως αποτελεσματικός επιθετικά μένοντας στους 2 πόντους (1/4 σουτ), ενώ μοίρασε 2 ασίστ.

Σάσα Βεζένκοφ: 8

Πανταχού παρών στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε με 8 πόντους και 5 ριμπάουντ. Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές καθώς η ομάδα ρόλαρε και χωρίς αυτόν πρωταγωνιστή. Είχε ωστόσο 14 πόντους και 8 ριμπάουντ μαζί με 2 ασίστ.

Άλεκ Πίτερς: 6

Στα 18' που αγωνίστηκε έμεινε άποντος (0/2τρ.), πήρε όμως 4 ριμπάουντ και έδωσε 4 ασίστ, δείχνοντας το ομαδικό πνεύμα που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 9

Ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης βάσει στατιστικής. Ξεχώρισε από το πρώτο ημίχρονο (7π. 4ριμπ. σε 7') και τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους (5/6διπ.), 8 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ σε ένα εξαιρετικό για τον ίδιο βράδυ

Ντόντα Χολ: 8

Πλησίασε το νταμπλ-νταμπλ με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ, πιστοποιώντας την καλή κατάσταση που βρίσκεται. Βρήκε χώρους σε ένα πιο χαλαρό, όπως εξελίχθηκε ματς, και πρόσφερε και θέαμα με καρφώματα.