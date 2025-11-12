Κριτική Ολυμπιακού: 30άρα ο Ντόρσεϊ, MVP o Mιλουτίνοφ

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:
Τόμας Ουόκαπ: 8
Θετική η συνεισφορά του σε όλο το παιχνίδι. Είχε 4 πόντους και 3 ασίστ σε 12' στο πρώτο ημίχρονο, συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στη συνέχεια τελειώνοντας το ματς με 9 πόντους και 4 ασίστ.
Κίναν Έβανς: -
Έπαιξε μόλις 2', τραυματίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.
Σέιμπεν Λι: 8
Στα 6' που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο ήταν κομβικός, προσφέροντας 7 πόντους, αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου στη συνέχεια.
Εβάν Φουρνιέ: 5
Παρότι πήρε αρκετό χρόνο στο παρκέ και σε ένα εύκολο, όπως εξελίχθηκε παιχνίδι, έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό. Σκόραρε 5 πόντους, έκανε δύο λάθη και τέσσερα φάουλ και δεν φάνηκε μέσα στο ματς.
Τάιλερ Ντόρσεϊ: 9
«Καυτός» στο ξεκίνημα, έβαλε 12 πόντους μέσα σε 5 λεπτά, έκλεισε το ημίχρονο στους 15. Συνέχισε να... βομβαρδίζει το λιθουανικό καλάθι φτάνοντας τελικά τους 30 πόντους με 6/9 δίποντα και 5/9 τρίποντα για να κάνει ένα από τα καλύτερα φετινά του παιχνίδια.
Κώστας Παπανικολάου: -
Έπαιξε μόλις 5' και δεν μπορεί να κριθεί.
Τάισον Ουόρντ: 6
Στα 18' που πάτησε στο παρκέ του ΣΕΦ έδωσε 4 πόντους, πήρε ισάριθμα ριμπάουντ, αλλά γενικότερα δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει, χωρίς όμως να είναι αρνητικό παράγοντας.
Σακίλ ΜακΚίσικ: 5
Έδωσε τη γνωστή του ενέργεια, δεν ήταν όμως αποτελεσματικός επιθετικά μένοντας στους 2 πόντους (1/4 σουτ), ενώ μοίρασε 2 ασίστ.
Σάσα Βεζένκοφ: 8
Πανταχού παρών στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε με 8 πόντους και 5 ριμπάουντ. Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές καθώς η ομάδα ρόλαρε και χωρίς αυτόν πρωταγωνιστή. Είχε ωστόσο 14 πόντους και 8 ριμπάουντ μαζί με 2 ασίστ.
Άλεκ Πίτερς: 6
Στα 18' που αγωνίστηκε έμεινε άποντος (0/2τρ.), πήρε όμως 4 ριμπάουντ και έδωσε 4 ασίστ, δείχνοντας το ομαδικό πνεύμα που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Νίκολα Μιλουτίνοφ: 9
Ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης βάσει στατιστικής. Ξεχώρισε από το πρώτο ημίχρονο (7π. 4ριμπ. σε 7') και τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους (5/6διπ.), 8 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ σε ένα εξαιρετικό για τον ίδιο βράδυ
Ντόντα Χολ: 8
Πλησίασε το νταμπλ-νταμπλ με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ, πιστοποιώντας την καλή κατάσταση που βρίσκεται. Βρήκε χώρους σε ένα πιο χαλαρό, όπως εξελίχθηκε ματς, και πρόσφερε και θέαμα με καρφώματα.