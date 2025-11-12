Ζντοβτς: «Κάθε παιχνίδι είναι... αγώνας επιβίωσης» - Τι δήλωσε ο Μέλβιν

Ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε πως κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι.... αγώνας επιβίωσης, ενώ απάντησε και στην ερώτηση για τον έβδομο ξένο - Τι δήλωσε ο Μέλβιν

Ο ΠΑΟΚ δεν αφήνει... το πόδι από γκάζι, σημειώνοντας την ένατη νίκη του στους δέκα τελευταίους αγώνες, επί της Άνβιλ (104-96) στο PAOK Sports Arena.

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποθέωσε ξανά τους παίκτες του, τους συνεργάτες του αλλά και τον κόσμο για την στήριξη, ενώ απάντησε για την πιθανή προσθήκη έβδομου ξένου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Δεν ξέρω ποιος περιμένει εύκολους αγώνες. Ένιωθα πολύ αγχωμένος σήμερα γιατί ξέρω την αντίπαλη ομάδα. Πολύ ταλαντούχα επιθετικά ομάδα. Είχαμε πέντε σερί εκτός έδρας ματς, σπαταλώντας πολλή ενέργεια στα ταξίδια. Δεν είναι ποτέ εύκολο. Μπορείτε να δείτε στην αρχή κάναμε πολύ καλή δουλειά. Αυτοί άρχισαν μετά να σκοράρουν δύσκολα σουτ. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου έδωσα στα αποδυτήρια μετά από όλα αυτά τα ταξίδια, γιατί βρήκαν ενέργεια στην αντεπίθεση της Άνβιλ. Αυτός ήταν ο στόχος μας, τον πετύχαμε και έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι σε μία εβδομάδα. Μπορούμε να ξεκουραστούμε. Επιβιώσουμε χωρίς τραυματισμούς τόσο καιρό χωρίς σημαντικό και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε».

Για το αν είναι ευχαριστημένος από την άμυνα: «Από την εμπειρία μου θα σας πω, ότι παίξαμε καλά επιθετικά, αλλά δεν είχε έλλειμμα στην άμυνα. Συμβαίνει πολλές φορές να παίζεις καλή άμυνα, αλλά να δέχεσαι πόντους. Σήμερα ήταν up τέμπο παιχνίδι. Είχαμε καλή μέρα στην επίθεση, ακόμα και όταν μας σταμάτησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν λέω ότι χαλαρώσαμε στην επίθεση, θα το έβλεπα. Ήμασταν εκεί και σκοράραμε. Δεν ήταν καλή ομάδα αμυντικά η Άνβιλ. Μετά από όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια δεν είναι εύκολο να βρεις τις αδυναμίες των αντιπάλων».

Για το αν είναι έκπληξη για τον ίδιο πως η ομάδα βρίσκει πάντα τρόπο να κερδίζει: «Πάμε σε κάθε παιχνίδι να κερδίσουμε. Δεν είμαστε ομάδα που περιμένουμε να κερδίζουμε κάθε ματς 20 πόντους όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ της κατηγορίας. Κάθε παιχνίδι είναι... αγώνας επιβίωσης. Είναι έκπληξη για μένα ναι. Κάθε παιχνίδι είναι μία διαφορετική ιστορία. Βρήκαμε ένα γκρουπ παικτών, έχουμε καλή ατμόσφαιρα-χημεία, δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του προπονητή. Μπορεί να προγραμματίζω πολλά, αλλά να μην βγαίνουν. Αν εξαιρέσω του Μέλβιν και του Ντίμσα που έχασαν 1-2 ματς. Είχαμε και λίγο τύχη, κάτι σημαντικό ειδικά αν αγωνίζεσαι εκτός έδρας. Είναι μεγάλη σεζόν. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε και είμαστε μία ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ. Οι οπαδοί μας βοήθησαν πάρα πολύ σήμερα, ειδικά τις κρίσιμες στιγμές. Μιλάμε πολλές φορές για τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά και οι βοηθοί μου κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στα έως τώρα αποτελέσματα».

Για το ρεκόρ 10-3 στην αρχή της σεζόν αν είχε κάτι παρόμοιο στην καριέρα του: «Είχα καλύτερα ρεκόρ στην αρχή της σεζόν, αλλά δεν έχει σημασία. Συνήθως οι ομάδες μου ξεκινούν καλά. Βέβαια η σεζόν κρατάει αρκετά, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, υπάρχει το δύσκολο πρόγραμμα. Όπως πήραμε τις νίκες στον Άρη και την ΑΕΚ πρέπει να τους κερδίσουμε και εδώ. Ελπίζω να επιβιώσουμε χωρίς τραυματισμούς και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Κάθε αντίπαλος θα είναι και πιο δύσκολος γιατί θα μας κάνει να είμαστε πιο... σοβαροί. Πρέπει να τελειώσουμε τη σεζόν δυνατοί όπως είμαστε τώρα».

Για το αν είναι εύκολο να «ανοίξει» το ροτέισον ή αν προτιμά έναν έβδομο ξένο: «Είμαστε καλά. Αγαπάω τους παίκτες και την ομάδα μου. Μετά από κάθε ματς σκέφτομαι τους παίκτες που δεν έπαιξαν στον αγώνα. Δούλεψαν σκληρά, το άξιζαν. Είναι... λάθος μου που δεν έπαιξαν, αλλά κάποιες φορές όταν μεγαλώνεις το ροτέισον, κάποιοι είναι «αποσυνδέονται» στο τέλος του αγώνα. Σήμερα έπαιξαν εννιά παίκτες. Δεν ήθελα να κάνω... πολιτικές. Ήθελα να κερδίσουμε για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είμαι χαρούμενος με αυτή την ομάδα».

Στη συνέχεια πήρε τη «σκυτάλη» ο Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος δήλωσε: «Συνολικά είμαι περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Προσπάθησαν να το γυρίσουν, αλλά τους «κλειδώσαμε» στο κρίσιμο σημείο και πήραμε μία μεγάλη νίκη».

Για την διαφορά του στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο: «Συμβαίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο με περιόρισαν για αυτό υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε».