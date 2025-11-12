Βράβευσε Ράιτ και Ουίλιαμς - Γκος ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ (vid)

Ο Ολυμπιακός βράβευσε στο ΣΕΦ τον Ουίλιαμς - Γκος και Μόουζες Ράιτ για την προσφορά τους στους «ερυθρόλευκους» λίγο πριν την αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις.

Την τιμητική τους είχαν Ουίλιαμς - Γκος και Μόουζερ Ράιτ στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός λίγο πριν την αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις βράβευσε τους δυο παίκτες της Λιθουανικής ομάδα για την προσφορά τους στους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα οι Πρόεδροι, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος βράβευσαν στο κέντρο του γηπέδου τους δυο Αμερικανούς, δίνοντας στους δυο παίκτες αναμνηστικά κάδρα με την φανέλα των Πειραιωτών.

Mάλιστα Ουίλιαμς - Γκος και Ράιτ καταχειροκροτήθηκαν κατά την είσοδο τους στο ΣΕΦ για την προθέρμανση τους.