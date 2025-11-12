Ντεκ ενόψει Παναθηναϊκού: «Έχουμε ένα παιχνίδι για να εξιλεωθούμε»

Ο Γκάμπριελ Ντεκ μίλησε για το παιχνίδι της Ρεάλ κόντρα στον Παναθηναικό (13/11, 21:45), σημειώνοντας τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αργεντίνος φόργουορντ της Ρεάλ:

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά, να παίξουμε σκληρά και να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας αν θέλουμε να πάρουμε τη νίκη.

Μας έλειψε λίγη σκληρότητα στη Βαλένθια. Επιθετικά, ο αντίπαλος μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού κατά διαστήματα με την επίθεσή του, και αυτό δεν πρέπει να συμβεί εναντίον του Παναθηναϊκού. Έχουμε ένα παιχνίδι για να εξιλεωθούμε. Θα είναι ένα πολύ απαιτητικό ματς. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα πάμε καλά και να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι στην έδρα μας.

Εξελισσόμαστε εβδομάδα με την εβδομάδα. Υπάρχουν πολλές νέες ιδέες και παίκτες που προσαρμόζονται. Είναι μια μεγάλη σεζόν και υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική τάση και να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν δείχνοντας το ανταγωνιστικό μας πρόσωπο.

Προσωπικά, παίζω όπου θέλει ο Σκαριόλο. Προσπαθώ να συνεισφέρω και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Νιώθω καλά σωματικά και είμαι χαρούμενος που είμαι στην ομάδα. Μερικές φορές το τρίποντο μπαίνει και μερικές όχι, πρέπει να το παίρνεις χαλαρά».