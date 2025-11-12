Οι 34 κατοστάρες της Elite League

Η αναμέτρηση των Μαχητών Πειραματικό με τον Πανερυθραϊκό το περασμένο Σάββατο για την 7η αγωνιστική της Elite League έφερε την τρίτη φετινή «κατοστάρα».

Ένα φαινόμενο που πλέον γίνεται όλο και πιο σπάνιo στην κατηγορία, όσο κι αν τα γενικά ποσοστά και οι μέσοι όροι στο σκοράρισμα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα (πάνω από 77 πόντοι ανά αγώνα για κάθε ομάδα).

Συνολικά από την σεζόν 2022-23, όπου η λίγκα αναβαθμίστηκε και άλλαξε ονομασία (από Α2, όπως τη γνωρίζαμε για δεκαετίες) έχουν διεξαχθεί λίγο περισσότεροι από 800 αγώνες, (κανονική περίοδος και πλέι οφ). Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που οι κατοστάρες μειώθηκαν σε μονοψήφιο ποσοστό. Από την έναρξη της σεζόν 2022-23 μόλις 34 είναι τα ματς που η τουλάχιστον η μία ομάδα ξεπέρασε τους 100 πόντους.

Το συνηθισμένο, βέβαια, είναι σ’ αυτά τα ματς να σημειώνεται μεγάλη διαφορά μεταξύ της ομάδας που νικάει και καταφέρνει τον τριψήφιο αριθμό πόντων και της ηττημένης. Αλλά σε οκτώ απ’ αυτές τις 34 περιπτώσεις και η ηττημένη ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και παρ’ ότι δέχτηκε κατοστάρα, η τελική διαφορά ήταν μικρότερη των δέκα πόντων. Σε πέντε ματς, μάλιστα, η ηττημένη ξεπέρασε κι αυτή τους 100 πόντους.