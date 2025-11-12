MENU
eok
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Οι 34 κατοστάρες της Elite League

Μπάσκετ
0
Η αναμέτρηση των Μαχητών Πειραματικό με τον Πανερυθραϊκό το περασμένο Σάββατο για την 7η αγωνιστική της Elite League έφερε την τρίτη φετινή «κατοστάρα».

Ένα φαινόμενο που πλέον γίνεται όλο και πιο σπάνιo στην κατηγορία, όσο κι αν τα γενικά ποσοστά και οι μέσοι όροι στο σκοράρισμα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα (πάνω από 77 πόντοι ανά αγώνα για κάθε ομάδα).

Συνολικά από την σεζόν 2022-23, όπου η λίγκα αναβαθμίστηκε και άλλαξε ονομασία (από Α2, όπως τη γνωρίζαμε για δεκαετίες) έχουν διεξαχθεί λίγο περισσότεροι από 800 αγώνες, (κανονική περίοδος και πλέι οφ). Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που οι κατοστάρες μειώθηκαν σε μονοψήφιο ποσοστό. Από την έναρξη της σεζόν 2022-23 μόλις 34 είναι τα ματς που η τουλάχιστον η μία ομάδα ξεπέρασε τους 100 πόντους.

Το συνηθισμένο, βέβαια, είναι σ’ αυτά τα ματς να σημειώνεται μεγάλη διαφορά μεταξύ της ομάδας που νικάει και καταφέρνει τον τριψήφιο αριθμό πόντων και της ηττημένης. Αλλά σε οκτώ απ’ αυτές τις 34 περιπτώσεις και η ηττημένη ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και παρ’ ότι δέχτηκε κατοστάρα, η τελική διαφορά ήταν μικρότερη των δέκα πόντων. Σε πέντε ματς, μάλιστα, η ηττημένη ξεπέρασε κι αυτή τους 100 πόντους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ
8/11/2025 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός 102-92
29/10/2025 Τρίκαλα BASKET-Ψυχικό 58-107
25/10/2025 Μεγαρίδα-Μαχητές Πειραματικό 100-78
23/4/2025 Βίκος ΦALCONS-Μεγαρίδα 103-110
16/4/2025 Μεγαρίδα-Βίκος ΦALCONS 103-67
5/4/2025 Έσπερος Λαμίας-Βίκος ΦALCONS 87-109
29/3/2025 Μεγαρίδα-Τρίκαλα BASKET 108-68
19/3/2025 Μεγαρίδα-Έσπερος Λαμίας 104-70
15/3/2025 Έσπερος Λαμίας-Ελευθερούπολη 77-105
8/3/2025 Μύκονος-Έσπερος Λαμίας 126-54
1/3/2025 Μεγαρίδα-Βίκος ΦALCONS 100-74
18/12/2024 Κόροιβος-Ελευθερούπολη 102-87
18/12/2024 Πανερυθραϊκός-Μύκονος 67-107
14/12/2024 Μεγαρίδα-Ερμής Σχηματαρίου 107-67
16/11/2024 Πρωτέας Βούλας-Ερμής Σχηματαρίου 109-94
16/10/024 Πρωτέας Βούλας-Μύκονος 89-107
12/10/2024 Ελευθερούπολη-Νήαρ Ηστ 103-108
30/3/2024 Χαρίλαος Τρικούπης-Μύκονος 101-76
9/3/2024 Πανιώνιος-Μίλωνας 100-84
29/11/2023 Παπάγου-Κόροιβος 105-87
17/5/2023 Τρίτωνας-Ελευθερούπολη 103-95
3/5/2023 Ερμής Σχηματαρίου-Ελευθερούπολη 105-88
3/5/2023 Μεγαρίδα-Παπάγου 105-102
29/4/2023 Ελευθερούπολη-Αίας Ευόσμου 104-78
22/4/2023 Τρίτωνας-Παπάγου 94-102
18/3/2023 Ερμής Σχηματαρίου-ΑΟ Αγρινίου 110-71
11/3/2023 ΕΚ Καβάλας-Ερμής Σχηματαρίου 76-104
18/2/2023 ΕΚ Καβάλας-ΑΟ Αγρινίου 106-119
5/2/2023 Χαρίλαος Τρικούπης-Ελευθερούπολη 94-104
4/2/2023 Αμύντας-Τρίτωνας 105-101
21/1/2023 Πανερυθραϊκός-Παπάγου 105-82
14/1/2023 Ελευθερούπλη-Μεγαρίδα 100-64
30/10/2022 Μαρούσι-Ελευθερούπολη 101-86
Οι 34 κατοστάρες της Elite League