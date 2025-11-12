Live σήμερα το Ελλάδα – Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket

Τζάμπολ στις 19:00. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Εθνική Γυναικών κάνει πρεμιέρα στον Α' γύρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027, κόντρα στην Κροατία (τζάμπολ στις 19:00, μετάδοση από ΕΡΤ2 Σπορ) στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας».

Η Ελλάδα μαζί με την Κροατία, Δανία και Βόρεια Μακεδονία βρίσκονται στον 6ο όμιλο των προκριματικών. Τα κορίτσια θέλουν να ξεκινήσουν με ένα καλό αποτέλεσμα καθώς στον επόμενο γύρο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, αλλά και οι τρεις κορυφαίες τρίτες. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κροατία θα συνεχίσει με παιχνίδια εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία (15/11) και την Δανία (18/11).

