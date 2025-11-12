Το βλέμμα-μαχαιριά του Καλάθη στον Σπανούλη μετά από τρίποντο (vid)

Μία ματιά του... μόνο φτάνει! Ο Νικ Καλάθης ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία στη νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό και το βλέμμα του στον Βασίλη Σπανούλη τα είπε όλα!

Ο διεθνής γκαρντ αποχώρησε πριν λίγες εβδομάδες από τη Μονακό, όπου δεν υπολογιζόταν, με προορισμό το Βελιγράδι, για να σμίξει ξανά μετά από χρόνια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτιζάν μάλιστα πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη επί των Μονεγάσκων το βράδυ της Τρίτης (11/11), παρότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε στο ματς από το -20, για να λυγίσει τελικά με 78-76.

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, πέραν φυσικά της αγκαλιάς Ζοτς-Σπανούλη στο τέλος του αγώνα, ένα βλέμμα γεμάτο νόημα από τον Νικ Καλάθη στον Βασίλη Σπανούλη, μετά από τρίποντο στο οποίο ευστόχησε ο πολύπειρος γκαρντ, με την άμυνα της Μονακό να τον παίζει under και να του δίνει ουσιαστικά το σουτ.

