Σαμοντούροβ: «Δυνατά στη Μαδρίτη για να κάνουμε το 2 στα 2»

Με τη φόρα από το «διπλό» στο Παρίσι, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δίνει σύνθημα ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Για το ματς με τη Ρεάλ: «Θα είναι ένα δύσκολο ματς, το ξέρουμε, έχουμε ετοιμαστεί κατάλληλα. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι 40 λεπτά μέσα στο παιχνίδι και να είμαστε πάρα πολύ καλοί στην άμυνα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το ματς».

Για το αν βοήθησε ψυχολογικά η νίκη στο Παρίσι και πώς αυτό θα φανεί στο γήπεδο: «Κάθε νίκη είναι σημαντική για την ομάδα. Μας δίνει ψυχολογία και μεγαλύτερη θέληση για το επόμενο ματς. Θα μπούμε πολύ δυνατά για να κάνουμε το 2 στα 2».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε μετά από καιρό με καθαρό σέντερ: «Μας βοήθησε ο καινούργιος μας ψηλός, μας έδωσε μεγάλες βοήθειες κι ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Για το πώς έζησε τον Φαρίντ στις προπονήσεις: «Μια προπόνηση έχει κάνει μαζί μας, δεν τον έχω δει πολύ να πω την αλήθεια».