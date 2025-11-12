Ο Σλούκας αποθεώνει τον Αταμάν: «Δεν ξέρει ρε ο προφεσόρ»! (vid)

Οι Πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίες στη Euroleague, επικρατώντας της Παρί με 101-95 εκτός έδρας, για να ανέβουν στην 7η θέση με ρεκόρ 6-4.
Ο Εργκίν Αταμάν, όπως συνηθίζει να κάνει, μάζεψε τους παίκτες του και τους μίλησε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα κι αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, ακολούθησαν χειροκροτήματα και μία ατάκα... υπόκλισης από τον Κώστα Σλούκα: «Δεν ξέρει ρε ο προφεσόρ, δεν ξέρει»!
Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media των Πρασίνων:
A night of effort, energy, and teamwork. The kind of win that comes from staying humble and together until the very end! 💪🏼— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025
