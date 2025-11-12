Ο Σλούκας αποθεώνει τον Αταμάν: «Δεν ξέρει ρε ο προφεσόρ»! (vid)

Μετά την καθιερωμένη ομιλία του Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια έπειτα το διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε με τον δικό του τρόπο τον Τούρκο τεχνικό!

Οι Πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίες στη Euroleague, επικρατώντας της Παρί με 101-95 εκτός έδρας, για να ανέβουν στην 7η θέση με ρεκόρ 6-4.

Ο Εργκίν Αταμάν, όπως συνηθίζει να κάνει, μάζεψε τους παίκτες του και τους μίλησε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα κι αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, ακολούθησαν χειροκροτήματα και μία ατάκα... υπόκλισης από τον Κώστα Σλούκα: «Δεν ξέρει ρε ο προφεσόρ, δεν ξέρει»!

