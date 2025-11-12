Σε ποια «πράσινη» λίστα φιγουράρει πρώτος ο Αμερικανός ψηλός μετά την εξαιρετική πρώτη εμφάνισή του στο Παρίσι

Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Αυτά που έκανε ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι δεν χρειάζονται… αριθμητική επιβεβαίωση. Είναι ορατά και με γυμνό μάτι, ακόμα και σ’ αυτούς που δεν είναι λάτρεις της στατιστικής.

Επιβεβαιώνεται, όμως, και από την ιστορία ότι αυτή η εμφάνιση του 36χρονου Αμερικανού σέντερ είναι τόσο ξεχωριστή, που αποτελεί διαχρονικό ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό.

O Φαρίντ φιγουράρει από χθες στην πρώτη θέση σε απόδοση απ’ όλους τους παίκτες που έκαναν ντεμπούτο in-season στην Ευρωλίγκα, από τη σεζόν 2012-13 και μετά. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ζακ Ράιτ, τον Τεξανό που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό μεσούσης της περιόδου (αγωνιζόταν στη γερμανική Μπάμπεργκ) και έκανε… παπάδες στο ντεμπούτο του εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο (παρ’ ότι ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί σ’ εκείνο το ματς 77-75).

Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι εκείνο το πρώτο παιχνίδι του Ράιτ ήταν και το καλύτερό του με το τριφύλι, στα περισσότερα που ακολούθησαν δεν είχε καταφέρει να φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων, ούτε να έχει την αξιολόγηση 23 που κατέγραψε τότε.

Ο Φαρίντ είναι ο 19ος παίκτης που κάνει ντεμπούτο στην Euroleague έχοντας ξεκινήσει η περίοδος. Όπως θα διαπιστώσετε αν ρίξετε μια ματιά στον πίνακα, οι περισσότεροι από τους… ανταγωνιστές τους πραγματικά πέρασαν και δεν ακούμπησαν στο δικό τους ντεμπούτο.

Ακόμα και παίκτες που αναμένονταν να πάρουν ηγετικό ρόλο ήδη (ειδικά στο σκοράρισμα) από το πρώτο τους παιχνίδι, όπως ο Στέφαν Γιόβιτς, ο Μάριο Χέζονια ή ο Ντουέιν Μπέικον, δεν κατάφεραν ούτε κατά διάνοια να φτάσουν σε αριθμό αξιολόγησης τον Αμερικανό.

Όσο για τον Κέντρικ Ναν, που πολλοί ξεχνούν ότι κι αυτός μπαίνει στη λίστα έχοντας συμφωνήσει αφού είχε ξεκινήσει η περίοδος, το δικό του έγινε σε ματς χαμηλότερης σπουδαιότητας από το χθεσινό, εναντίον της Άλμπα Βερολίνου, όπου αγωνίστηκε μόλις 8 λεπτά και σημείωσε 6 πόντους.

Στη λίστα περιλαμβάνονται όλοι οι παίκτες από τη σεζόν 2012-13 και μετά και οι επιδόσεις τους στο ντεμπούτο τους στην Euroleague.