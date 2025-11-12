Επίσημο: Το All Star Game ξαναγίνεται μαγικό - ΗΠΑ vs υπόλοιπου κόσμου

Η λίγκα αλλάζει ριζικά το concept του All Star Game, αξιοποιώντας την λάμψη των διεθνών αστέρων της.

Το νέο format του All Star Game θα περιλαμβάνει μία ομάδα διεθνών παικτών και δύο ομάδες Αμερικανών, οι οποίες θα αναμετρηθούν σε μορφή μίνι τουρνουά.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Ίνγκλιγουντ της Καλιφόρνια. Οι τρεις ομάδες (World, USA 1, USA 2) θα παίξουν μεταξύ τους σε ματς 12 λεπτών και οι δύο καλύτερες θα κοντραριστούν στον τελικό.

Η διαδικασία επιλογής των παικτών παραμένει ίδια: το 50% της ψηφοφορίας ανήκει στους φιλάθλους, το 25% στους παίκτες και το 25% στα ΜΜΕ. Οι προπονητές θα επιλέξουν τους επτά αναπληρωματικούς από κάθε περιφέρεια, με συνολικά 24 All Stars να προκύπτουν ανεξάρτητα από θέση.

Η λίγκα θα αποφασίσει ποιοι παίκτες θα στελεχώσουν τις δύο ομάδες των ΗΠΑ, ενώ αν δεν υπάρξει επαρκής αριθμός διεθνών (τουλάχιστον οκτώ) ή Αμερικανών (τουλάχιστον δεκαέξι), ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ θα προσθέσει επιπλέον παίκτες.

Η απόφαση έρχεται μετά το περυσινό All Star Game του 2025 στο Σαν Φρανσίσκο, που είχε δεχθεί έντονη κριτική για το πολύπλοκο format με τρεις ομάδες και νικητή του Rising Stars Challenge, αλλά και για την παντελή έλλειψη άμυνας στα προηγούμενα παιχνίδια (211-186 το 2024, 184-175 το 2023).

Η κίνηση υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση του NBA, καθώς οι επτά τελευταίοι MVP προέρχονται όλοι εκτός ΗΠΑ: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (2019, 2020), ο Νίκολα Γιόκιτς (2021, 2022, 2024), ο Τζοέλ Εμπίιντ (2023) και ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (2025).

Το All Star Game του 2026 θα μεταδοθεί για πρώτη φορά από το NBC έπειτα από 23 χρόνια παρουσίας του TNT και θα διεξαχθεί στην διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου - Κορτίνα.