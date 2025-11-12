Οι Τζαζ ισοπέδωσαν τους Πέισερς

Οι Γιούτα Τζαζ ποδοπάτησαν τους Ιντιάνα Πέισερς στο Σολτ Λέικ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 152-128.

Οι Τζαζ μπήκαν από την αρχή του αγώνα με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Πέισερς να διεκδικήσουν κάτι από την αναμέτρηση, αυξάνοντας διαρκώς το προβάδισμά τους.

Οι γηπεδούχοι είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Λάουρι Μάρκανεν, με τον Φινλανδό φόργουορντ, να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους Ιντιάνα Πέισερς που γνώρισαν την 10η ήττα τους (1-10 το ρεκόρ τους), ξεχώρισε για ακόμη ένα ματς ο Πασκάλ Σιάκαμ, που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

