Οι Σίξερς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Σέλτικς

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα οι Φιλαδέλφεια 76ερς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 102-100

Οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 23-22 στη λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 28-19 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (51-41).

Στη τρίτη περίοδο όμως, οι Σέλτικς βγήκαν μεταμορφωμένοι, έκαναν επί μέρους 20-36, πήραν τα ηνία του αγώνα (71-77) και μετέτρεψαν το φινάλε του αγώνα σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Οι «Κέλτες» 6':15'' πριν την λήξη είχαν το προβάδισμα με 84-92, όμως οι Σίξερς σε εκείνο το σημείο ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και με σερί 9-0 έφεραν... τούμπα το ματς με τις δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά να δίνουν μάχη για τη νίκη.

Στα 9'' πριν την λήξη ο Κέλι Ούμπρε έδωσε το προβάδισμα στους Σίξερς με 102-100, με τον Ντέρικ Ουάιτ να παίρνει πάνω του την τελευταία επίθεση των Σέλτικς, όμως το τρίποντο που επιχείρησε βρήκε σίδερο.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σίξερς, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς, έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

