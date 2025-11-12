Οι Θάντερ «διέλυσαν» τους Ουόριορς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έστησαν πάρτι απέναντι στους Γκόλντεν Στέτι Ουόριορς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (126-102).

Οι Θάντερ έδειξαν τις διαθέσεις τους από την αρχή, αφού προηγήθηκαν με 34-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 29-19 στην δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο στο +19 (63-44).

Οι πρωταθλητές, βγήκαν... αφηνιασμένοι στο τρίτο δωδεκάλεπτο, έκαναν επί μέρους 44-28 και επί της ουσίας «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, κάνοντας διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο.

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των Θάντερ, με τον Τζίμι Μπάτλερ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς έχοντας 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

