Οι Ράπτορς πέρασαν από την έδρα των Νετς

Οι Καναδοί έκαναν άνετο πέρασμα από τη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας τους Μπρούκλιν Νετς με 119-109.

Οι Ράπτορς δεν έκαναν καλή εκκίνηση στο ματς, με τους Νετς να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 30-28, όμως στη συνέχεια οι Καναδοί πήραν τα ηνία και κυριάρχησαν στην αναμέτρηση.

Με επί μέρους 22-32 στην δεύτερη περίοδο, οι Ράπτορς πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με προβάδισμα 8 πόντων (52-60), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τορόντο Ράπτορς, ενώ για τους Νετς ξεχώρισε ο Νικ Κλάξτον που είχε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

