Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τους Νικς απέναντι στους Γκρίζλις

Οι Νιου Γιορκ Νικς, με τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, έκαμψαν την αντίσταση των Μέμφις Γκρίζλις επικρατώντας με 133-120.

Οι Νεοϋορκέζοι, ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 42-30, ενώ στη δεύτερη περίοδο έκαναν επί μέρους 35-23, για να πάνε στο ημίχρονο με προβάδισμα 23 πόντων (77-54).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νικς έριξαν αισθητά την απόδοσή τους, επιτρέποντας στους Γκρίζλις να μειώσουν, χωρίς όμως οι γηπεδούχοι να απειληθούν ιδιαίτερα, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Tζέιλεν Μπράνσον με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Σάντι Αλντάμα να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις, έχοντας 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

