Η αμφισβήτηση θα του βγει σε καλό

Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν για τρίτη σεζόν, τη συσπείρωση με τον κόσμο του και τα αντανακλαστικά διόρθωσης ακόμη και της τεράστιας ατυχίας του, μόνο να χαμογελά μπορεί με την προσπάθεια γρήγορης απαξίωσής του. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Δέκα αγωνιστικές συμπληρωμένες για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague. Μετρά έξι νίκες, οι τρεις εκ των οποίων εκτός έδρας. Η «κακή» ήττα θεωρητικά είναι στην Μπολόνια απέναντι στην Βίρτους, η οποία δεν χάνει στο «σπίτι» της. Μετρώντας 4 στα 4 παίζοντας εκτός από τους «πράσινους» με Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό και Εφές.

Το στοιχείο που δικαίως δέχτηκε κριτική για τους «πράσινους», ήταν κυρίως η πνευματική τους προσέγγιση σε ορισμένα ματς μακριά από το «Telekom Center Athens». Τα οποία φάνηκε να παρατούν, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν οι διαφορές σε σημεία των αναμετρήσεων.

Συγχρόνως όμως, ποτέ δεν επισημάνθηκαν τα δεδομένα ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Πρώτα απ’ όλα το αυτονόητο, η έλλειψη προετοιμασίας. Ζήτημα που ουσιαστικά επηρεάζει σοβαρά τις περισσότερες ομάδες. Μια ματιά στη βαθμολογία τα λέει όλα. «Φεστιβάλ» σκαμπανεβασμάτων, με σερί και εκπλήξεις ομάδων που δεν τις περίμενε κανείς σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Όπως Χάποελ, Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις.

Από τη μία λοιπόν, δεν δόθηκαν ποτέ στο «τριφύλλι» τα άλλοθι που άξιζε. Ειδικά η απίστευτη ατυχία με τους τραυματισμούς. Από την τελική ευθεία πριν τη σεζόν με τις ιώσεις Σορτς και Χολμς, αλλά και το οστικό οίδημα του Όσμαν, μέχρι όσα συμβαίνουν σε κάθε αγωνιστική. Ειδικά στους ψηλούς όπου σε ένα μήνα και κάτι, έχει δύο σημαντικούς τραυματισμούς ο Χολμς, ο Σαμοντούροβ έσπασε το δάχτυλό του, ο Γιούρτσεβεν θλάση και φυσικά η αναποδιά με τον Λεσόρ όταν ήταν έτοιμος για επιστροφή στις προπονήσεις.

Δεν μιλάμε απλά για την έλλειψη ρυθμού που λογικό να υπάρχει όσο δεν κατορθώνει το γκρουπ έστω να δουλέψει μαζί στις προπονήσεις. Έχουμε και την ακύρωση δυνατών στοιχείων, ειδικά με τις απουσίες των ψηλών. Η δυνατότητα για άμυνα, η εκμετάλλευση των γκαρντ με την αγωνιστική φιλοσοφία του πικ εν ρολ που ακολουθεί ο Αταμάν. Συν την αλλαγή θέσεων (Μήτογλου) και την έξτρα επιβάρυνση εκείνων που μένουν να αυξάνουν τα λεπτά τους σε κάθε παιχνίδι.

Μια συνολική μπασκετική «ανωμαλία», η οποία προκύπτει για λόγους ατυχίας ξεκάθαρα. Παρ’ όλα αυτά, όλη η Ευρώπη μιλά για τον Παναθηναϊκό και το πόσο δεν έχει επιβεβαιώσει από τώρα τις συστάσεις που τον συνόδευαν λόγω της ενίσχυσης του ρόστερ. Με τις υπόλοιπες ομάδες που απογοητεύουν, σχεδόν δεν μπαίνει στον κόπο να ασχοληθεί κανείς.

Αυτή η υπερβολικά σκληρή κριτική, αντίθετη με τα ίδια τα αποτελέσματα (ρεκόρ 6-4) και τα ελαφρυντικά που δεδομένα έπρεπε να αναγνωρίζονται στο «τριφύλλι», στο τέλος της ημέρας μόνο καλό θα του κάνει.

Μιλάμε για μια ομάδα που έχει τρίτη σεζόν τον ίδιο προπονητή και έχει διατηρήσει τον κορμό της. Διαθέτει λοιπόν την ψυχοσύνθεση της αντίδρασης όταν φαίνεται να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό που συνέβη και στο Παρίσι. Η πίεση μοιάζει να «τρέφει» τον Παναθηναϊκό, έχοντας για μεγάλο εχθρό του τη χαλαρότητα.

Συγχρόνως, μην ξεχνάμε το στοιχείο της συσπείρωσης. Παρά τις φωνές από σχολιαστές, παλαιμάχους, εν ενεργεία, άσχετους με την ομάδα, social media, ο κόσμος είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό κι αυτό δεν αλλάζει. Στο Παρίσι φάνηκε περίτρανα.

Μην ξεχνάμε και τα αντανακλαστικά της διοίκησης. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις σέντερ και λόγω της μεγάλης ατυχίας, πήρε τον Φαρίντ και ψάχνει μια βασική επιλογή ακόμη. Κοινώς θα πληρώνει πέντε σέντερ για να μην μείνει ξεκρέμαστος για όσο διάστημα χρειαστεί. Ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πρόσφατη τοποθέτησή του, είχε τονίσει «θα πάρουμε όσους χρειαστεί».

Άρα έχουμε έναν Παναθηναϊκό που ακόμη δεν έχει φτάσει έστω κοντά στο επίπεδο του μπάσκετ που μπορεί να αποδώσει, κομβικά του στελέχη για πολλούς λόγους δεν έχουν βρει ρυθμό και ρόλους, ενώ έχει «χτυπηθεί» από σοβαρά ζητήματα τραυματισμών. Παρ’ όλα αυτά, είναι σε ένα αξιοπρεπέστατο ρεκόρ και δεν έχει χάσει καμία επαφή με τις προνομιούχες θέσεις, που όσο νωρίς κι αν είναι στη σεζόν για κανέναν δεν είναι καλό να κυνηγά. Διαθέτει συσπείρωση και αντίδραση, διοικητικά έχει αντανακλαστικά και ατελείωτες δυνατότητες.

Μια τέτοια ομάδα, δεν μπορείς να της κάνεις καλύτερο… δώρο, από την απαξίωση. Την διαρκή αμφισβήτηση και την υποτίμηση. Το κακό με τον Παναθηναϊκό ήταν αυτή η βεβαιότητα για πρωτιά που εξέφραζαν όλοι -εκτός ομάδας- πριν αρχίσει η σεζόν. Τώρα που τους γυρίζει η γνώμη σε διαρκή απαξίωση και θεωρία πως δεν μιλάμε για κάτι που… φοβίζει, είναι τα επίπεδα αμφισβήτησης για τα οποία το «τριφύλλι» θα έπρεπε να βγάλει ευχαριστήρια ανακοίνωση.