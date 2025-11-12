Οι Σέρβοι… τρελάθηκαν και ρώτησαν τον Πάρκερ για trade με τον Σορτς! (vid)

Ένα απίστευτο σκηνικό καταγράφηκε μετά την αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Μονακό, καθώς Σέρβοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τζαμπάρι Πάρκερ αν θα γίνει... trade με τον Τι Τζέι Σορτς!

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, μετά την... τρελή ερώτηση που δέχθηκε, αν θα γινόταν trade στον Παναθηναϊκό ανέφερε: «Πώς θα γίνει η ανταλλαγή; Δεν γίνονται trade στην Euroleague».

Οι Σέρβοι, μάλιστα το συνέχισαν λέγοντας ότι ο Σορτς θα μπορούσε να πάει στην Παρτιζάν και ο Πάρκερ στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό γκαρντ να εκφράζει και πάλι την απορία του: «Πότε έχει γίνει τέτοιο trade στην Euroleague;», για να λάβει την απάντηση «ποτέ»...