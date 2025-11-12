Οι Σέρβοι… τρελάθηκαν και ρώτησαν τον Πάρκερ για trade με τον Σορτς! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, μετά την... τρελή ερώτηση που δέχθηκε, αν θα γινόταν trade στον Παναθηναϊκό ανέφερε: «Πώς θα γίνει η ανταλλαγή; Δεν γίνονται trade στην Euroleague».
Οι Σέρβοι, μάλιστα το συνέχισαν λέγοντας ότι ο Σορτς θα μπορούσε να πάει στην Παρτιζάν και ο Πάρκερ στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό γκαρντ να εκφράζει και πάλι την απορία του: «Πότε έχει γίνει τέτοιο trade στην Euroleague;», για να λάβει την απάντηση «ποτέ»...
