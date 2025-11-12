Φαρίντ: «Ο κόσμος μου δίνει ενέργεια, είναι τρελοί οι οπαδοί μας» (vid)

Ο Κένεθ Φαρίντ εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον έμπειρο σέντερ να μιλάει για τις πρώτες του εμπειρίες από το Τριφύλλι, αποθεώνοντας τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό: «Απλά παίζω μπάσκετ, διασκεδάζω και είμαι ο εαυτός μου και είμαι χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να παίζω σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της Euroleague».

Για το τι του είπαν οι συμπαίκτες και οι προπονητές του πριν από το παιχνίδι: «Πρέπει να παίξεις. Μου είπαν ότι θα παίξω. Μου είπαν “Ετοιμάσου, θα παίξεις”. Προσπάθησα να προετοιμαστώ για τα συστήματα και να τα θυμάμαι. Αλλά, έκανα πολλά αυθόρμητα πράγματα. Βρισκόταν στον αέρα το αν θα παίξω σήμερα, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά τα καταφέραμε και κερδίσαμε».

Για την παρουσία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο: «Είναι υπέροχο να το βλέπεις. Ο κόσμος μου δίνει ενέργεια, πάντα τροφοδοτούμουν από την ενέργεια. Οι οπαδοί μας είναι τρελοί, αλλά το λατρεύω. Και εγώ είμαι τρελός »