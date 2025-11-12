Παναθηναϊκός για Σλούκα: «10.000 λεπτά ηγετικότητας, συνέπειας και πάθους!»

Ο πολύπειρος γκαρντ έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 10.000 αγωνιστικά λεπτά στην Euroleague, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει το μήνυμά της για τον αρχηγό του Τριφυλλιού.
«10.000 λεπτά ηγετικότητα, συνέπειας και πάθους!», αναφέρει το σχετικό μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκό, στην ανάρτηση για το ορόσημο που κατέγραψε ο Κώστας Σλούκας.
History made! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
Kostas Sloukas becomes the first player ever to reach 10,000 minutes in EuroLeague action. One more milestone for our captain! ☘️
10,000 minutes of leadership, consistency, and passion!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/M3tEb9odSX