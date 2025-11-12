Παναθηναϊκός για Σλούκα: «10.000 λεπτά ηγετικότητας, συνέπειας και πάθους!»

Ο Κώστας Σλούκας κατέγραψε ακόμη μια ιστορική επίδοση στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να αποθεώνει τον αρχηγό του.

Ο πολύπειρος γκαρντ έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 10.000 αγωνιστικά λεπτά στην Euroleague, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει το μήνυμά της για τον αρχηγό του Τριφυλλιού.

«10.000 λεπτά ηγετικότητα, συνέπειας και πάθους!», αναφέρει το σχετικό μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκό, στην ανάρτηση για το ορόσημο που κατέγραψε ο Κώστας Σλούκας.