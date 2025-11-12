«Τρελάθηκε» με Φαρίντ ο Σλούκας στα αποδυτήρια και φώναζε «Manimal» (vid)

Το ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό δεν τρέλανε μόνο τον κόσμο αλλά και τον… Κώστα Σλούκα!

Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε το ματς στο Παρίσι με νταμπλ-νταμπλ (17π., 10ριμπ.) και μετά το φινάλε πήγε στα αποδυτήρια, όπου έγινε… χαμός.

Ο ίδιος πανηγύρισε με μια κραυγή, προτού δεχτεί τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, ενώ ο Σλούκας πήγε πάνω του και φώναζε «Manimal», δείχνοντας έτσι την τρομερή βοήθεια που προσέφερε στην ομάδα στο ντεμπούτο του.