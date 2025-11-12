Ο Παναθηναϊκός... καλωσόρισε τον Φαρίντ πίσω στην Euroleague (pic)

Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε ένα τρομερό ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και οι «πράσινοι» τον... καλωσόρισαν πίσω στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να πάρει το «διπλό» κόντρα στην Παρί με 101-95. Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα του «τριφυλλιού» και με το... καλημέρα έδειξε πως έχει πολλά να προσφέρει. Ο πρώην ΝΒΑερ ολοκλήρωσε τελικά την αναμέτρηση με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 23:28 στο παρκέ, κάνοντας ένα ονειρικό ντεμπούτο.

Με τα όσα είδε στο παρκέ η Euroleague... τρόμαξε και ζήτησε από τον νέο παίκτη του «τριφυλλιού» να ηρεμήσει, καθώς πρόκειται μόλις για το πρώτο του ματς. Η «πράσινη» ΚΑΕ αναδημοσίευσε αυτή την ανάρτηση και καλωσόρισε τον 36χρόνο πίσω στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης. «Καλώς ήρθες πίσω στην Euroleague, Manimal» έγραψε στο ποστ του ο Παναθηναϊκός AKTOR.

