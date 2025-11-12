Μήτογλου: «Αγκαλιαστήκαμε από την πρώτη στιγμή με τον Φαρίντ - Το μπάσκετ είναι παιχνίδι ψυχολογίας»

Ο Ντίνος Μήτογλου μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Παρί μίλησε για τον Κένεθ Φαρίντ αλλά και για τη δική του εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για το καλύτερο του παιχνίδι τη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό: «Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε την Παρί, δεν παίζει το κλασικό ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρέπει να ξεκουράσουμε τα κορμιά μας, γιατί μας περιμένει ένα δύσκολο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τον Φαρίντ: «Όλοι γνωρίζουμε την καριέρα που έχει κάνει. Μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, το ίδιο ισχύει και από την πλευρά μας. Είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός χαρακτήρας».

Για την εμφάνιση του: «Είναι από τις μέρες που νιώθεις πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις και να μην τα παρατάς. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι ψυχολογίας».