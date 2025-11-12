Σερέλης για Φαρίντ: «Δεν μπορείς να περιμένεις ποτέ κάποιος να παίξει τόσο καλά σε μία μέρα»

Ο Χρήστος Σερέλης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί στάθηκε στην τρομερή εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ, αλλά και στον Σορτς.

Για το παιχνίδι και τον Φαρίντ: «Για τον Φαρίντ, είχαμε δει κάτι πάρα πολύ θετικό από την πρώτη προπόνηση, δεν μπορείς να περιμένεις ποτέ να παίξει κάποιος τόσο καλά σε μία μέρα. Περιμέναμε ότι θα βγάζαμε μία αντίδραση 100%, είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση, γιατί την Παρί δεν μπορείς να την σταματήσεις να επιτεθεί γρήγορα, οπότε έπρεπε όσο το δυνατόν πιο ενεργητικοί στην άμυνα και να έχουμε καθαρό μυαλό στην επίθεση.

Οι τρεις βασικοί χειριστές μας, ο Κώστας, ο Σορτς και ο Ναν είχαν 20 ασίστ, συν ότι σκοράραμε κιόλας, είναι ένα παιχνίδι που κρίθηκε και από την επίθεσή μας, είχαμε πολύ καλές επιλογές, πολλούς παίκτες σε πολύ καλή μέρα όπως ο Ντίνος και αρκετές φάσεις που δεν σκοράραμε, τις ανανεώσαμε με επιθετικά ριμπάουντ, βάλαμε 100 πόντους και δύσκολα θα χάναμε.

Για τον Σορτς: «Πολύ καλός και στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος κομβικός, ξέρει την ομάδα, νιώθει καλά εδώ. Έχουμε δει πολλούς παίκτες που ξέρουν τη φιλοσοφία και τους παλιούς συμπαίκτες τους, να παίζουν καλά κόντρα στην παλιά τους ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι όμως μόνο γι’ αυτό, όλη η ομάδα έδειξε άλλον χαρακτήρα σήμερα και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι, έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, ένα πολύ δύσκολο ματς, η Ρεάλ παίζει καλά εσχάτως και είναι γεμάτη, τα κεφάλια μέσα να είμαστε έτοιμοι για Ρεάλ».