Αταμάν: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε - Χρειαζόμασταν έναν πραγματικό σέντερ»

Αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Παρί, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η ομάδα του έκανε μεγάλη προσπάθεια για τη νίκη και υπογράμμισε τη συνεισφορά του Κένεθ Φαρίντ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε μετά το τέλος του ματς:

«Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε την Παρί. Είναι τρομερή ομάδα, παίζει όμορφο μπάσκετ. Όλοι μπορούν να σουτάρουν, έβαλαν μεγάλα σουτ. Κερδίσαμε με την επίθεση. Βρήκαμε ωραίες φάσεις στην επίθεση, ανοιχτά σουτ. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Παρί εδώ και όταν παίζουν με αυτό το τέμπο».

Για τον Φαρίντ: «Είχε μεγάλη συνεισφορά με μία προπόνηση. Ήρθε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Χρειαζόμασταν έναν πραγματικό σέντερ να προστατεύει το καλάθι. Επιθετικά έκανε σκριν, βοήθησε στα pick-and-roll. Αυτή η νίκη θα μας δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση».