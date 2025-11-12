Φαρίντ: «Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου στατιστικά, στη Μαδρίτη με αυτοπεποίθηση στα ύψη»

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε ιδανικό ντεμπούτο, πέτυχε νταμπλ-νταμπλ (17π., 10ριμπ.) και βοήθησε τα μέγιστα στο σημαντικό διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού:

«Είμαι ευχαριστημένος. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου στατιστικά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι σημαντικό, όμως πήραμε τη νίκη κι αυτό μετράει.

Η Παρί παίζει σε υψηλό τέμπο, σε πιέζει και προσπαθεί να σκοράρει γρήγορα. Στο τέλος λοκάραμε και βρήκαμε έναν τρόπο να τους σταματήσουμε, οπότε αποδράσαμε με το διπλό.

Όταν ήμουν συμπαίκτης με τον Φαγιέ στην Ιταλία του έμαθα κάποια από τα κόλπα μου, όμως στο τέλος της ημέρας είναι δύσκολο να είσαι αντίπαλός μου, γιατί -παρότι σου έχω πει τι θα κάνω- καταφέρνω και το κάνω εναντίον σου.

Θα πάμε στη Μαδρίτη με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Πιστεύω ότι μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο τώρα. Ειδικά μετά τη σημερινή εμφάνιση. Θα πάμε εκεί με το κεφάλι ψηλά».