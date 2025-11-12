Ταμπελίνι: «Στο τέλος ο Σορτς έμοιαζε με τον παλιό Τι Τζέι»

Ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι έπειτα από την ήττα της Παρί κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR είχε τα καλύτερα να πει για τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος επέστρεψε στο... παλιό του σπίτι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Για εμάς πονάει γιατί είναι ακόμα ένα ματς που δεν καταφέραμε να τελειώσουμε με τον σωστό τρόπο. Παλέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε αντοχή. Δεν ήταν αρκετό. Επιτέθηκαν καλά και σκόραραν. Είναι μπάσκετ και αυτό οδήγησε στη νίκη τους. Είναι σημαντικό να ανασυνταχτούμε και να βρούμε τον τρόπο όταν έχουμε ένα σερί να κρατήσουμε την συνέπεια και αντί να είμαστε στο +4 να είμαστε στο +10. Αυτό θα μας δώσει αυτοπεποίθηση».

Για τις πολλές αλλαγές όταν η Παρί ήταν στο +5: «Είναι μέρος του συστήματος. Είχαν ένα καλό σερί και η άλλη πεντάδα δεν έπαιξε τρομερά επιθετικά. Εκείνη τη στιγμή ήταν ανάποδα τα πράγματα. Έχει να κάνει με τη συνέπεια. Δεχθήκαμε κάρφωμα και τρίποντο πριν τις αλλαγές. Το διάστημα πριν τις αλλαγές τους επέτρεψε να επιστρέψουν. Πρέπει να ξαναδώ το ματς. Αλλά είμαι βέβαιος ότι το κάρφωμα του Φαρίντ και το τρίποντο είναι πριν τις αλλαγές. Πρέπει να ξαναδώ το ματς».

Για την απόδοση της ομάδας του: «Βρίσκουμε τον τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι σε αυτό το επίπεδο, που για πολλούς από εμάς είναι κάτι νέο, πρέπει να έχουμε συνέπεια και να παίζουμε όπως στην αρχή του δεύτερη ημιχρόνου από νωρίς. Αυτό θα οδηγήσει σε διαφορετικό ματς. Είναι μία διαδικασία που μαθαίνουμε. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου πως θα το μάθει γρήγορα».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Στο τέλος, δυστυχώς για εμάς, έμοιαζε σαν τον παλιό Τι Τζέι. Έβαλε μεγάλα σουτ, πήρε σωστές αποφάσεις. Τελείωνε τις φάσεις αλλά δημιουργούσε και για τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ καλός παίκτης και δεν μου κάνει εντύπωση. Θα μπορούσαμε να τον ε είχαμε μαρκάρει λίγο καλύτερα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον Τι Τζέι. Είναι τρομερός παίκτης, έφτιαξε μεγάλες φάσεις. Βρήκε την αυτοπεποίθησή του εναντίον μας στην τέταρτη περίοδο».

Για τον Αγιαγί: «Βελτιώνεται. Πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο για να γίνει η καλύτερή του εκδοχή. Βρίσκει αυτοπεποίθηση. Όσο συνεχίζει να βελτιώνεται, όταν έχει ματς που δε σκοράρει ή δυσκολεύεται, βοηθάει στην άμυνα και δεν χάνει αυτοπεποίθηση, επιτίθεται και δημιουργεί για την ομάδα. Είναι θέμα χρόνου. Θα καταφέρει να είναι καλός παίκτης με συνέπεια. Είναι καλά νέα για εμάς ότι είχε μία καλή εμφάνιση σε ματς της Euroleague».

«Προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα ματς. Πρέπει να βελτιωθούμε και να αποφύγουμε μερικά λάθη που επαναλαμβάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πιέσουμε τους εαυτούς μας να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Δεν είμαστε ακόμα εκεί και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση».