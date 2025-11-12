Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Όργια Μήτογλου και Φαρίντ, μεγάλο ματς ο Σορτς, σούπερ Ναν-Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός είχε όλους τα βαριά χαρτιά του σε πολύ καλή μέρα και πέρασε από την έδρα της Παρί με το διπλό. Τρομερό ντεμπούτο για Φαρίντ. Κανονικός Ναν, αρχηγός Σλούκας και κομβικοί Μήτογλου-Χουάντσο. Κλειδί ο Σορτς.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Μπήκε στο ματς ορεξάτος κι έδωσε από νωρίς βοήθειες, με τον Αμερικανό άσο κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου να χαμένα σουτ, αλλά στην τελική ευθεία του ματς ήταν κομβικός. Είχε 13 πόντους (5/9 διπ., 0/1 τριπ., 3/4 βολές), 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 10

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Τζέντι Όσμαν: Δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ και ήταν άστοχος (1/3 διπ., 0/1 τριπ., 0/3 βολές) και δεν του έδωσε τον καθιερωμένο χρόνο συμμετοχής ο Αταμάν (18:04 λεπτά). Μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ και 2 λάθη. Βαθμός: 5

Κώστας Σλούκας: Μαέστρος! Μπήκε στο ματς κι άλλαξε όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού με 3 τρίποντα και σερβιρισμένα καλάθια. Ήταν εξαιρετικός και στην άμυνα και τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους (0/2 διπ., 3/6 τριπ., 2/2 βολές), 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 10

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Αγωνίστηκε λίγο (2:52 λεπτά) και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Πήρε χρόνο συμμετοχής κι έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του στο διπλό και σε άμυνα και σε επίθεση. Είχε 4 πόντους (2/2 διπ., 0/1 τριπ.) και 1 ασίστ. Βαθμός: 7

Τζέριαν Γκραντ: Αισθητά βελτιωμένος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έβγαλε άμυνες και βοήθησε στην επίθεση με 6 πόντους (2/2 τριπ., 0/2 διπ.) και 4 ασίστ. Είχε και 3 ριμπάουντ, ενώ ήταν αλάνθαστος. Βαθμός: 8

Κέντρικ Ναν: Ο κανονικός Ναν είναι εδώ! Μετά από μία μικρή παρένθεση ήταν και πάλι ασταμάτητος και «παρών« στα δύσκολα. Μίλησε εκεί που η μπάλα «έκαιγε» και είχε 20 πόντους (4/5 τριπ., 4/7 διπ.), χωρίς και πάλι να εκτελέσει ούτε μία βολή! Μέτρησε ακόμα 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και είχε 2 λάθη. Βαθμός: 10

Κένεθ Φαρίντ: ΜΑΓΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ! Ο Αμερικανός σέντερ έκανε όργια στο παρκέ κι έδειξε πως δεν θέλει χρόνο προσαρμογής. Με μία προπόνηση είχε 17 πόντους (5/9 διπ., 7/11 βολές), κάνοντας double-double και με 10 ριμπάουντ, ενώ μέτρησε και 3 τάπες. Βαθμός: 10

Μάριους Γκριγκόνις: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κομβικός και κολόνα και πάλι. Βοήθειες και λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ενέργεια στην άμυνα (7 ριμπ., 2 κλεψ.) και 11 πόντους στην επίθεση (2/3 διπ., 2/6 τριπ., 1/2 βολές) και «παρών» κι αυτός όταν το ματς «έκαιγε». Βαθμός: 10

Ντίνος Μήτογλου: Μακράν η κορυφαία του εμφάνιση φέτος. Ήταν αλάνθαστος με 5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/4 βολές (17π.), έχοντας ακόμα 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 10