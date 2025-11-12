Το τρομερό βίντεο του SDNA με τον... ψυχωμένο Μήτογλου και το «χόρτο μαγικό» (vid)

Δείτε το τρομερό video του SDNA μέσα από την «Accor Arena» με τον ψυχωμένο Ντίνο Μήτογλου να πανηυρίζει το σπουδαίο διπλό του «τριφυλλιού» στο Παρίσι με... χόρτο μαγικό. Αποστολή στο Παρίσι.

Ο Παναθηναϊκός φεύγει από το Παρίσι με ένα σπουδαίο διπλό στις αποσκευές του. Οι «πράσινοι» κέρδισαν την Παρί με 101-95, πήραν βαθμολογική... ανάσα και πλέον κοιτούν ψηλότερα.

Η σπουδαία νίκη του «τριφυλλιού» φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ντίνου Μήτογλου, ο οποίος ήταν από του MVP των νικητών, με τον Έλληνα άσο να μετρά 17 πόντους, με 5 ριμπάουντ, χωρίς μάλιστα να αστοχήσει σε σουτ.

Ο Μήτογλου στο φινάλε του παιχνιδιού πανηγύρισε με την ψυχή του την υπερπολύτιμη νίκη των «πρασίνων», με... χόρτο μαγικό, μαζί με την «πράσινη» εξέδρα στην «Accor Arena».

